🚀 Starship entra em órbita e implanta 26 satélites pela primeira vez

Depois de cerca de dez voos mantidos em trajetórias suborbitais, a Starship acaba de superar o obstáculo que faltava para se tornar um verdadeiro lançador orbital.

O 14º voo de teste decolou em 28 de setembro de Starbase, no Texas. O foguete de 124 metros é composto pelo propulsor Super Heavy e pela nave Starship posicionada acima dele. Os voos anteriores chegavam ao espaço, mas sua velocidade permanecia deliberadamente insuficiente para permanecer ao redor da Terra.

Starship vista de um satélite Starlink V3 recém-implantado durante o voo 14, com a Terra ao fundo.

Crédito: SpaceX

Desta vez, o estágio superior continuou sua subida apesar do desligamento prematuro de um de seus motores Raptor 3. Os demais compensaram a falha durante a fase propulsada. Após vários minutos de verificações, a SpaceX autorizou uma nova ignição em voo, necessária para atingir a velocidade final e estabilizar a órbita.

O motor escolhido para essa operação foi religado durante 19 segundos. Assim, a Starship alcançou uma órbita baixa situada a cerca de 276 km de altitude. Em outras palavras, ela não se limitava mais a subir muito alto: avançava rápido o suficiente na horizontal para continuar girando ao redor da Terra sem cair imediatamente.

A nave então implantou 26 satélites Starlink V3. Cada um pesa cerca de 2 toneladas, o que os torna grandes demais para ocupar a coifa do Falcon 9. A SpaceX informa que cada V3 pode acrescentar até 1 terabit por segundo de capacidade à rede, cerca de dez vezes a de um V2 Mini.

Starship realiza sua manobra de amerissagem no norte do oceano Pacífico ao final do voo 14.

Crédito: SpaceX

O Super Heavy, por sua vez, fez um retorno controlado em direção ao golfo do México e terminou na água. A nave deveria permanecer quase dez horas em missão. A SpaceX finalmente decidiu fazê-la retornar após cerca de três horas, por precaução depois do incidente com o motor.

A frenagem de desórbita ocorreu conforme o planejado, e então a Starship atravessou a atmosfera e seguiu em direção a uma área ao norte do Havaí. Ela se inclinou para a vertical pouco antes da amerissagem e depois explodiu. O veículo não tinha previsão de ser recuperado após esse retorno ao mar.

Esse voo muda sobretudo a natureza dos testes: a Starship transportou uma carga útil operacional até a órbita. O lançador deverá servir principalmente para futuros lançamentos de satélites Starlink. Uma versão adaptada também foi escolhida pela NASA para levar astronautas à Lua no âmbito do programa Artemis.

Os próximos testes ainda precisam validar permanências mais longas em órbita e, depois, a transferência de combustível entre duas Starships. Essa operação é necessária para as missões lunares previstas pela NASA. A SpaceX também prepara o retorno de uma Starship ao local de lançamento, com recuperação pelos braços da torre.