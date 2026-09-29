🚀 Starship entra em órbita e implanta 26 satélites pela primeira vez

Depois de cerca de dez voos mantidos em trajetórias suborbitais, a Starship acaba de superar o obstáculo que faltava para se tornar um verdadeiro lançador orbital.
O 14º voo de teste decolou em 28 de setembro de Starbase, no Texas. O foguete de 124 metros é composto pelo propulsor Super Heavy e pela nave Starship posicionada acima dele. Os voos anteriores chegavam ao espaço, mas sua velocidade permanecia deliberadamente insuficiente para permanecer ao redor da Terra.
Desta vez, o estágio superior continuou sua subida apesar do desligamento prematuro de um de seus motores Raptor 3. Os demais compensaram a falha durante a fase propulsada. Após vários minutos de verificações, a SpaceX autorizou uma nova ignição em voo, necessária para atingir a velocidade final e estabilizar a órbita.
O motor escolhido para essa operação foi religado durante 19 segundos. Assim, a Starship alcançou uma órbita baixa situada a cerca de 276 km de altitude. Em outras palavras, ela não se limitava mais a subir muito alto: avançava rápido o suficiente na horizontal para continuar girando ao redor da Terra sem cair imediatamente.
A nave então implantou 26 satélites Starlink V3. Cada um pesa cerca de 2 toneladas, o que os torna grandes demais para ocupar a coifa do Falcon 9. A SpaceX informa que cada V3 pode acrescentar até 1 terabit por segundo de capacidade à rede, cerca de dez vezes a de um V2 Mini.
O Super Heavy, por sua vez, fez um retorno controlado em direção ao golfo do México e terminou na água. A nave deveria permanecer quase dez horas em missão. A SpaceX finalmente decidiu fazê-la retornar após cerca de três horas, por precaução depois do incidente com o motor.
A frenagem de desórbita ocorreu conforme o planejado, e então a Starship atravessou a atmosfera e seguiu em direção a uma área ao norte do Havaí. Ela se inclinou para a vertical pouco antes da amerissagem e depois explodiu. O veículo não tinha previsão de ser recuperado após esse retorno ao mar.
Esse voo muda sobretudo a natureza dos testes: a Starship transportou uma carga útil operacional até a órbita. O lançador deverá servir principalmente para futuros lançamentos de satélites Starlink. Uma versão adaptada também foi escolhida pela NASA para levar astronautas à Lua no âmbito do programa Artemis.
Os próximos testes ainda precisam validar permanências mais longas em órbita e, depois, a transferência de combustível entre duas Starships. Essa operação é necessária para as missões lunares previstas pela NASA. A SpaceX também prepara o retorno de uma Starship ao local de lançamento, com recuperação pelos braços da torre.