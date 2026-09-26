🧬 Câncer: tumores exploram antioxidantes para sobreviver

As células cancerosas podem neutralizar parte das nossas defesas simplesmente retirando de seu ambiente moléculas de que precisam para atacar.

Para entender esse mecanismo, é preciso observar os linfócitos T. Essas células do sistema imunológico reconhecem algumas células anormais e podem contribuir para destruí-las. Sua ativação depende de uma sucessão de sinais químicos. Entre eles estão pequenas moléculas que contêm oxigênio, frequentemente associadas a danos celulares.

Célula de câncer de mama observada por microscopia eletrônica de varredura.

Crédito: National Cancer Institute / NIH, domínio público.

Essas moléculas são chamadas de "espécies reativas de oxigênio". Em baixa concentração, elas participam do funcionamento normal do organismo. Os linfócitos T utilizam-nas, principalmente, para transmitir corretamente o sinal que desencadeia sua ativação.

Pesquisadores da Universidade de Cambridge, da Oregon Health & Science University e de outras instituições descobriram como alguns tumores exploram essa dependência. Eles analisaram o líquido presente entre as células de um tumor. Esse líquido apresentava forte atividade antioxidante, com uma enzima chamada peroxirredoxina 1, ou PRDX1.

Na prática, a PRDX1 neutraliza as espécies reativas de oxigênio ao redor dos linfócitos T. Privadas dessas moléculas, as células imunológicas transmitem seu sinal de ativação com menos eficiência. Sua capacidade de atacar o tumor diminui. Assim, a célula cancerosa não precisa destruir diretamente o linfócito: ela modifica seu ambiente químico.

Em seguida, os pesquisadores modificaram células cancerosas para que elas deixassem de produzir PRDX1 normalmente. Em vários modelos experimentais com camundongos, a resposta imunológica tornou-se mais forte e o crescimento tumoral diminuiu. Em um modelo de melanoma, os tumores sem PRDX1 chegaram a ser espontaneamente eliminados pelo sistema imunológico.

O estudo baseia-se principalmente em modelos pré-clínicos e, neste momento, não justifica nenhuma mudança no tratamento ou na alimentação.

O próximo passo é determinar como explorar esse mecanismo do ponto de vista médico. Várias possibilidades estão sendo estudadas: bloquear a atividade da PRDX1, neutralizar os antioxidantes liberados pelo tumor ou tornar as células imunológicas menos sensíveis a esse ambiente. Ainda será necessário verificar sua eficácia e segurança antes de considerar um tratamento em seres humanos.