Le rôle primordial de Saturne dans la formation des lunes de Jupiter

Représentation schématique du scénario proposé. La formation de Saturne à proximité de Jupiterentraîne la redistribution des planétésimaux glacés situés dans ses alentours. Une fraction d'environ10-15% des planétésimaux est capturée dans le disque entourant Jupiter, permettant la formation deses satellites, alors qu'environ 1% des objets sont implantés dans la ceinture principale d'astéroïdes. T. Ronnet et al.

Jupiter possède quatre satellites massifs (Io, Europe, Ganymède et Callisto) qui sont supposés s'être formés dans un disque gazeux autour de Jupiter, de manière analogue aux planètes du système solaire autour du Soleil. A ce jour, la question de l'origine desn'est toujours pas résolue. Une étude menée par des chercheurs du Laboratoire d'de Marseille (LAM-CNRS, CNES, Aix-Marseille Université) montre que la formation de Saturne a permis d'implanter une quantité considérable de planétésimaux dans leentourant Jupiter, permettant ainsi la formation de quatre lunes massives. L'étude montre par ailleurs que certains planétésimaux dispersés par Saturne se sont également retrouvés implantés dans la ceinture principale d'astéroïdes, expliquant ainsi pourquoi beaucoup d'entre eux sont riches enDans les derniers instants de sa formation, une planète géante telle que Jupiter est assezpour nettoyer sonet creuser un sillon dans lede la nébuleuse protosolaire. Dans ce, il est difficile d'expliquer la formation de lunes massives comme les satellites Galiléens car le disque entourant Jupiter se trouve privé des principales sources d'approvisionnement en matériaux solides qui sont nécessaires à la construction des lunes.Dans une étude à paraître dans The Astronomical Journal, une équipe franco-américaine menée par des chercheurs du Laboratoire d'Astrophysique de Marseille (LAM-CNRS, CNES, Aix-Marseille Université) montre que la formation de Saturne a joué un rôle crucial dans l'apport de corps solides dans le disque entourant Jupiter, permettant ainsi la formation des satellites Galiléens. A partir de simulations numériques, ces chercheurs ont montré que Saturne disperse les planétésimaux qui l'entourent, et que certains d'entre eux sont finalement capturés dans le disque entourant Jupiter. Les simulations révèlent également que des planétésimaux sont envoyés vers le système solaire, dans la région deformation des planètes telluriques et la ceinture d'astéroïdes. Ces objets ont donc pu jouer un rôle dans l'apport d'suret expliqueraient la présence de certains astéroïdes riches en eau dans la ceinture principale sans pour autant invoquer une migration importante de Jupiter.Si le scénario proposé s'avère correct, les satellites Galiléens pourraient posséder des signatures isotopiques semblables à celles de certaines météorites primitives collectées sur Terre et qui pourraient être mesurées par de futures missions d'du système jovien telles que la mission JUICE de l'ESA ou Europa-Clipper de la. Une autre implication importante de ce scénario est que la présence de satellites massifsd'une planète serait liée à l'existence d'autres planètes dans le système, une donnée importante à prendre en compte dans lad'analogues aux Galiléens dans les systèmes extrasolaires.