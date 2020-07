Photosynthèse artificielle: enfin une réaction efficace en laboratoire

Photosystème II et nano-PDPB. © droits réservés

(O(H). Cette recherche est pénalisée par desonéreux et peu abondants, des faibles rendements et la production d'ungazeux de Het Odifficile à séparer.Des chimistes de l'I2BC (CNRS/CEA/UniversitéSaclay), de l'ICP (CNRS/Université Paris Saclay) et de l'ICMMO (CNRS/Université Paris Saclay) ont mis auuncarboné sous forme de nanostructures dequi est capable de reproduire cette réaction efficacement sous éclairement et l'est stocké sur un composé. Ces travaux sont publiés dans la catégoriede la revueLede l'consiste à décomposer l'eau (HO) utilisant l'de laen(O) et en(H), pour des applications liées aux énergies renouvelables. Des matériaux semiconducteurs à base d'métalliques existent depuis des décennies, capables de réaliser dans la majorité des cas seulement une des deux réactions, à savoir l'oxydation de l'eau (libération de O) ou la production de Havec de faibles rendements. De plus, ces matériaux sont chers et éventuellement, libèrent en mêmele dioxygène et le dihydrogène, un mélange délicat à manier.Des chercheurs de l'deIntégrative de la Cellule (I2BC, CNRS/CEA/Université Paris Saclay), de l'Institut de(ICP, CNRS/Université Paris Saclay) et de l'Institut deMoléculaire et des Matériaux d'Orsay (ICMMO, CNRS/Université Paris Saclay) ont découvert un nouveau matériau carbonné capable de réaliser lede l'eau de façon plus efficaceen stockant le HL'équipe s'est inspirée du fonctionnement de l'Photosystème II de l'appareil photosynthétique. Pendant l'oxydation de l'eau, les plantes stockent les électrons et les protons libérés sur des quinones, des petites molécules qui deviennent alors des quinols. Ici, les scientifiques utilisent de nanopolymères semiconducteurs carbonnés, qui sous éclairement créent des charges électriques qui permettent l'oxydation de l'eau libérant le dioxygène. De manière surprenante, les électrons et protons émis sont stockés sur leLes chercheurs indiquent que le matériau fonctionne aussi bien sans avoir à distiller l'eau. Outre leur intérêt pour la production d'hydrogène commed'énergie, ces travaux éclairent la voie vers le couplage dede l'eau avec la réduction de, une voie prometteuse pour la valorisation et le stockage du COVisible light-driven simultaneous water oxidation and quinone reduction by nano-structured conjugated polymer without cocatalystsJully Patel, Xiaojiao Yuan, Stéphanie Mendes Marinho, Winfried Leibl, Hynd Remita & Ally Aukauloo., 2020.