72 ans pour cette étoile correspondent à 1 jour sur Terre

Cette illustration montre le système binaire TMTS J0526.

Crédit: Jingchuan Yu, Observatoire Planétaire de Pékin

Une équipe de l'Université Tsinghua a mis en lumière un système binaire extraordinaire, baptisé TMTS J0526, grâce à l'utilisation du télescope TMTS (Tsinghua University-Ma Huateng Telescope for Survey).Situé à environ 2 760 années-lumière de notre planète, ce système se compose d'une, vestigeriche enet, et d'unesous-naine extrêmement chaude et de petite taille. Ce duo céleste se distingue par une danse cosmique à unestupéfiante, la plus petite étoile bouclant une orbite toutes les 20.5autour de la plus grande, soit pour cette étoile l'équivalent de 72 années en un seul jour terrestre. Un phénomène sans précédent dans l'astronomique.Cette découverte ne se contente pas de défier notre compréhension de la dynamique stellaire; elle offre également un aperçu précieux sur la formation des sous-naines, une catégorie d'étoiles parmi les plus mystérieuses de l'. La naine blanche de TMTS J0526, avec une masse équivalente à 74% de celle du Soleil, exerce une influence gravitationnelle considérable sur sa compagne sous-naine, qui, malgré sa taille minuscule — environ sept fois celle de la Terre et donc plus petite que Jupiter — brille d'une intensité remarquable.En plus de cela, se présente un phénomène de déformation de l'étoile sous-naine en une forme ellipsoïdale sous l'effet de la gravité de la naine blanche, illustrant lades forces en jeu dans ces systèmes binaires compacts. En outre, l'étude de TMTS J0526 pourrait éclairer les processus à l'origine de la création des sous-naines, ces étoiles nées de l'expulsion de leur enveloppe lors d'unethermonucléaire au niveau de la naine blanche, une catégorie d'explosion moins puissante qu'uneCette étude, publiée dans la revue, représente une avancée significative dans notre quête de compréhension des mystères de l'Univers, mettant enles processus complexes qui régissent la vie et la mort des étoiles.