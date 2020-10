Astate: mieux connaître la réactivité du radioélément en vue de nouvelles thérapies

Figure 1: Production par réaction nucléaire du faisceau d'ions d'astate chargés négativement. © D. Leimbach et al.

Figure 2: Tableau périodique des éléments chimiques avec en bleu (Bleu (de l'ancien haut-allemand « blao » = brillant) est une des trois couleurs primaires. Sa longueur d'onde est comprise approximativement entre 446 et 520 nm. Elle varie en luminosité du cyan à une teinte plus sombre...)

Instable et très rare, l'astate est un radioélément insaisissable. Des chercheurs viennent pourtant de déterminer avec précision son aptitude à capter un électron (son affinité électronique), en couplant sa synthèse nucléaire avec une méthode de spectroscopiedéployée au sein même de l'du CERN. Cette mesure, confirmée par les calculs théoriques, permettra de mieux anticiper la réactivité des composés de l', molécules d'intérêt pour la. Ces travaux conjointement initiés par des chimistes théoriciens du laboratoire CEISAM (CNRS/Université de Nantes) et des physiciens expérimentateurs du CERN en Suisse ont été publiés dans la revueL'astate, observé pour la première fois par synthèseen 1940, est l'élément naturel le plus rare (on estime que laen contient moins de 30 grammes) car il est également très instable (la moitié de ses noyaux se désintègrent en 8,1h maximum). Radioactif, rare, instable... ce radioélément est particulièrement complexe à étudier. Produit en très faible(de l'ordre de 10à 10gramme), il reste invisible aux instruments classiques de spectroscopie.Des chercheurs du CERN en Suisse, appuyés par des chimistes théoriciens du laboratoire CEISAM (CNRS/Université de Nantes), ont pourtant réussi à poser une valeur précise sur une des propriétés fondamentales de l'astate, en faisant parler une quantité infime de. Produisant en direct un jet d'anions astature (At) par synthèse nucléaire au sein de l'accélérateur de particules et bombardant l'obtenu avec des lasers, les chercheurs ont déduit la quantité d'libérée par lad'unpar l': l'Cette valeur, confirmée par les calculs théoriques, est la 5plus forte de toute la classification périodique. Elle valide d'une part la très grande stabilité de l'anion astature, et d'autre part elle est riche d'enseignements sur la réactivité de l'astate et celles de ses composés, en particulier ceux actuellement étudiés par les équipes denantaises pour des applications dans le traitement des cancers. Le radio-isotope 211 de l'astate présente en effet des caractéristiques physiques très prometteuses pour unennucléaire: ses rayonnements alpha pourraient permettre le développement de protocoles systémiques d'cancéreuse, un axe de recherche porté conjointement par le LabEx IRON (Innovative Radiopharmaceuticals in Oncology and Neurology) et l'EquipEx ArronaxPlus.The electron affinity of astatine, D. Leimbach, J. Karls, Y. Guo, R. Ahmed, J. Ballof, L. Bengtsson, F.B. Pamies, A. Borschevsky, K. Chrysalidis, E. Eliav, D. Fedorov, V. Fedosseev, O. Forstner, N. Galland, R.F. Garcia Ruiz, C. Granados, R. Heinke, K. Johnston, A. Koszorus, U. Köster, M.K. Kristiansson, Y., B. Marsh, P. Molkanov, L.F. Pasteka, J.P. Ramos, E. Renault, M. Reponen, A. Ringvall-Moberg, R.E. Rossel, D. Studer, A. Vernon, J. Warbinek, J. Welander, K. Wendt, S. Wilkins, D. Hanstorp, S. Rothe, Nat. Commun., 11, 3824 (2020)- Nicolas Galland - nicolas.galland at univ-nantes.fr- Stéphanie Younès - Responsablededu- inc.communication at cnrs.fr- Anne-Valérie Ruzette - Chargéepour la communication - Institut de chimie du CNRS -anne-valerie.ruzette at cnrs.fr