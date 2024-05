L'astéroïde qui a explosé près de Berlin s'offre un record

Restez toujours informé: suivez-nous sur Google Actualités (icone ☆)



Visualisation de la trajectoire et de l'impact de l'astéroïde 2024 BX1, qui a explosé au-dessus de l'Allemagne le 21 janvier 2024.

Crédit: Agence spatiale européenne



Observation de l'astéroïde 2023 CX1 neuf minutes courbure

Crédit: Devogèle et al. (2024)

En janvier dernier, l'astéroïde qui a traversé et explosé dans le ciel de l'Allemagne possédait la plus importante vitesse de rotation jamais enregistrée pour une objet cosmique proche.Cet astéroïde d'environ un mètre de diamètre, baptisé 2024 BX1, s'est transformé en boule de feu et a explosé dans le ciel à proximité de Berlin dans la nuit du 21 janvier. Habituellement, les petits astéroïdes qui entrent enavec la Terre sont détectés seulement lorsqu'ils pénètrent dans l', mais celui-ci a été repéré environ trois heures avant l'impact.Selon une étude publiée sur la base de données de prépublications arXiv le 5 avril, cetse déplaçait à une vitesse de 50 000 km/h et effectuait une rotation sur lui-même toutes les 2,6 secondes.Ceci constitue la rotation la plus rapide jamais observée pour un astéroïde. Le record précédent était détenu par un astéroïde nommé 2020 HS7, de 4 à 8 mètres de diamètre, soit plus grand que 2024 BX1, ce qui pourrait expliquer pourquoi ce dernier tournait plus rapidement.Les astéroïdes tournent pour plusieurs raisons, notamment après une collision. Plus compacts, les petits astéroïdes ont tendance à tourner plus rapidement car ils possèdent une cohésion interne leur permettant de supporter des vitesses de rotation élevées sans être désagrégés.Pour étudier les vitesses de rotation de ces astéroïdes, l'équipe de Maxime Devogèle, physicien à l'Centrale et collaborateur de l'européenne, a utilisé des images capturées à l'approche de la Terre de trois astéroïdes, y compris 2024 BX1.Les chercheurs ont mis au point une nouvelle technique pour visualiser les vitesses de rotation des astéroïdes. Cette méthode consiste à ajuster la taille de l'ouverture de l'appareil photo afin de garder l'arrière-plan étoilé net et de laisser l'astéroïde apparaître comme une traînée deGrâce à un temps d'exposition long, les images résultantes montrent l'astéroïde 2024 BX1 laissant une traînée dans le ciel étoilé. Les variations de luminosité le long du chemin révèlent la rotation de l'objet et suggèrent une forme allongée. Les chercheurs ont mesuré la distance entre ces points lumineux et ont établi qu'elle correspondait à une durée de rotation de 2.588 secondes, soit environ 33 000 rotations par jour.