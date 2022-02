L'astéroïde aux 3 lunes

Photo: Deux photos de l'astéroïde Electre avec deux de ses lunes. / Andrew Yang / ESO

Ils appellent ça un quadruple astéroïde: un astéroïde qui compte à présent trois lunes. Des "lunes" qui ne sont en fait que de gros cailloux faisant entre 1 kilomètre et demi et 6 kilomètres de diamètre. Mais on n'avait jamais, jusqu'à présent, observé une telle chorégraphied'unEt s'il y en a un, il doit y en avoir d'autres, spéculent déjà les astronomes . Après, l'astéroïde en question, Électre , ou "(130) Électre", était connu depuis 1873, et ce n'est qu'en 2003 qu'on lui avait découvert une première, puis une deuxième en 2014. D'une forme allongée, il fait 260 km de long -ce qui en fait un gros parmi led'astéroïdes connus- et il tourne autour duen cinq ans, sur unesituée entre Mars et Jupiter.La découverte, effectuée grâce au VLT () du Chili, avait été annoncée en novembre sur les forums d', et a été officiellement publiée le 8 février par les astrophysiciens Anthony Berdeu, de l'de Chulalongkorn, en Thaïlande, Maud Langlois, du Centre d'de Lyon et Frédéric Vachier, de l'deet de calcul des éphémérides (Sorbonne). Le petit nouveau tourne autour de sa grande soeur en 16, à une distance d'environ 360 km. Il est possible que les trois lunes soient en fait des fragments de leur grande soeur, détachés à la suite d'uneavec un autre On recense à présent quelque 150 astéroïdes accompagnés d'une lune. Dont moins de 10 qui en comptent deux. Mais la liste semble vouée à s'allonger et à poser des maux de tête aux astronomes qui tentent de calculer le comportement futur d'ensembles aussi petits et possiblement instables.