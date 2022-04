Les astronomes découvrent les micronovae, un nouveau type d'explosion stellaire

Une équipe d'astronomes, avec l'aide du Very Large Telescope de l'Observatoire Européen Austral (VLT de l'ESO), a observé un nouveau type d'explosion stellaire - une micronova. Ces explosions se produisent à la surface de certaines étoiles et peuvent chacune brûler environ 3,5 milliards de Grandes Pyramides de Gizeh deen seulement quelques"Nous avons découvert et identifié pour la première fois ce que nous appelons une micronova", explique Simone Scaringi,à l'au Royaume-Uni, qui a dirigé l'étude sur ces explosions publiée aujourd'hui dans Nature. "Le phénomène remet en question notre compréhension de la manière dont se produisent les explosions thermonucléaires dans les étoiles. Nous pensions le savoir, mais cette découverte propose une manière totalement nouvelle de les réaliser", ajoute-t-il.Les micronovae sont des événements extrêmement puissants, mais petits à l'échelle astronomique ; elles sont beaucoup moins énergétiques que les explosions stellaires connues sous le nom de novae, que les astronomes connaissent depuis des siècles. Les deux types d'explosions se produisent sur des naines blanches, des étoiles mortes dont laest à peu près celle de notre, mais qui sont aussi petites que laUnedans un système à deux étoiles peut voler de la matière, principalement de l', à soncompagnon si elles sont suffisamment proches. Lorsque cetombe sur latrès chaude de la naine blanche, il déclenche laexplosive desd'hydrogène en. Dans les novae, ces explosions thermonucléaires se produisent sur toute la surface stellaire. "De telles détonations font brûler et briller toute la surface de la naine blanche pendant plusieurs semaines", explique la co-auteure Nathalie Degenaar, astronome à l'd'Amsterdam, aux Pays-Bas.Les micronovae sont des explosions similaires, mais à plus petite échelle et plus rapides, ne durant que quelques heures. Elles se produisent sur certaines naines blanches dotées de champs magnétiques puissants, qui canalisent la matière vers les pôles magnétiques de l'étoile. "Pour la première fois, nous avons vu que la fusion de l'hydrogène peut également se produire de manière localisée. L'hydrogène peut être contenu à la base des pôles magnétiques de certaines naines blanches, de sorte que la fusion ne se produit qu'à ces pôles magnétiques", explique Paul Groot, astronome à l'Université Radboud aux Pays-Bas et co-auteur de l'étude."Cela conduit à l'de bombes à micro-fusion, qui ont environ un millionième de lad'une explosion de, d'où le nom de micronova", poursuit Paul Groot. Bien que le terme "micro" puisse laisser entendre que ces événements sont de faible ampleur, ne vous méprenez pas: une seule de ces explosions peut brûler environ 20 000 000 milliards de kg de matière, soit environ 3,5 milliards de grandes pyramides de GizehCes nouvelles micronovae remettent en question la compréhension qu'ont les astronomes des explosions stellaires qui pourraient être plus abondantes qu'on ne le pensait. "Cela montre à quell'est. Ces événements peuvent en fait être assez courants, mais parce qu'ils sont si rapides, ils sont difficiles à saisir en action", explique Simone Scaringi.L'équipe a découvert ces mystérieuses micro-explosions en analysant lesduTESS (Transiting Exoplanet Survey Satellite) de la. "En examinant les données astronomiques collectées par TESS de la NASA, nous avons découvert quelque chose d'inhabituel: un flash lumineux dequi a duré quelques heures. En cherchant plus loin, nous avons trouvé plusieurs signaux similaires", explique Nathalie Degenaar.L'équipe a observé trois micronovae avec TESS: deux provenaient de naines blanches connues, mais la troisième a nécessité des observations supplémentaires avec l'instrument X-shooter sur le VLT de l'ESO pour confirmer son statut de naine blanche."Avec l'aide dude l'ESO, nous avons découvert que tous ces flashs optiques étaient produits par des naines blanches", explique Nathalie Degenaar. "Cettea été cruciale pour l'interprétation de notre résultat et pour la découverte des micronovae", ajoute Simone Scaringi.La découverte des micronovae vient s'ajouter au répertoire des explosions stellaires connues. L'équipe souhaite maintenant capturer davantage de ces événements insaisissables, ce qui nécessite des sondages àet des mesures de suivi rapides. "La réponse rapide de télescopes tels que le VLT ou le New Technology Telescope de l'ESO et la suite d'instruments disponibles nous permettront de découvrir plus en détail ce que sont ces mystérieuses micronovae", conclut Simone Scaringi.