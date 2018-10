Sur le même thême

Un "boost" pour les biopiles



©Alexander Kuhn

Une biopile fournira-t-elle un jour assez d'énergie pour alimenter un pacemaker ? Cette prouesse pourrait devenir possible grâce à des chercheurs français de l'Institut des Sciences Moléculaires (CNRS // Bordeaux INP Aquitaine) et du Centre dePaul Pascal (CNRS /de Bordeaux) et à une équipe allemande (Université de Stuttgart /Max Planck) qui ont réussi à augmenter le voltage d'une biopile en y insérant un système microélectronique. Cette premièrede "chelectronics", alliantet électronique, est publiée dansUne biopile fonctionne sur le même principe qu'une pile classique: elle récupère l'libérée par des réactions chimiques. Sa spécificité est de faire réagir, grâce à des enzymes, par exemple l'et leprésents dans lephysiologique du corps. Cette réaction génère des électrons, utilisés par la pile pour produire du courant. Présentant l'avantage d'être "propre", la biopile a cependant un défaut: sareste faible et il est impossible de combiner plusieurs biopiles en série pour additionner leurs tensions car immerger des biopiles dans un mêmeprovoquerait un court-circuit.Pour contourner cette contrainte, des chercheurs de l'Université de Bordeaux, du, de Bordeaux INP, de l'Université de Stuttgart et de l'Institut Max Planck ont intégré à la biopile un système microélectronique qui leur a permis de stocker temporairement les électrons libérés lors de l'oxydation duet d'utiliser leur énergie pour augmenter la tension de la biopile. Ils ont alors pu alimenter une deuxième réaction chimique beaucoup plus énergivore que la première: l'de l', produisant ainsi du dihydrogène. Autrement dit, en produisant uneà haute valeur ajoutée (le dihydrogène) à partir d'une biomolécule à faible énergie (le glucose), les chercheurs ont engendré une réaction a priori interdite d'undeGrâce à ce nouveau concept, les chercheurs envisagent des applications pour ces réactions à l'intérieur du. La biopile "boostée" pourrait fournir une énergie suffisante pour alimenter des implants médicaux ou synthétiser localement des principes actifs, anti-cancéreux ou anti-inflammatoires, dont l'action serait mieux ciblée, limitant les effets secondaires et diminuant les doses nécessaires.Emmanuel Suraniti, Pascal Merzeau, Jérôme, Sébastien Gounel, Andrew G. Mark, Peer Fischer, Nicolas Mano & Alexander KuhnUphill production of dihydrogen by enzymatic oxidation of glucose without an external energy sourceNature Communications – Août 2018 ISM UMR5255, Groupe Nanosystèmes Analytiques, Université de Bordeaux, Site ENSCBP, Bordeaux INP