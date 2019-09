Du bore pour dynamiser les polymères

Etapes du recyclage d'une solution de poly 4-vinylphenylboronic pinacolate. (a) Solution initiale de polymère, (b) Après une nuit à 110°C, (c) Après l'addition de poudre sur un mélange

© Damien Montarnal & Jean Raynaud

Les polymères dynamiquement réticulés combinent idéalement les performances des thermodurs et la recyclabilité des thermoplastiques en faisant intervenir des liaisons chimiques réversibles entre chaines macromoléculaires. Bien que de nombreuses modifications chimiques aient été proposées en ce, l'utilisation de dérivés borés et plus particulièrement d'ester boroniques cycliques est relativement facile à mettre en oeuvre et mène à d'excellentes stabilités chimiques et thermiques. D'où l'importance de comprendre finement les mécanismes chimiques qui régissent les réactions dynamiques entre esters boroniques.C'est ce à quoi se sont attachés des chercheurs du Laboratoire de, Polymères et Procédés (C2P2:/ CPE Lyon /de Lyon), en étudiant des copolymères styréniques comprenant des fonctions esters pinacolboroniques, capables de réagir pour former des réseaux denses. Les nouveaux polymères ainsi obtenus présentent des températures de transition vitreuse pouvant aller jusqu'à 220 °C. De plus, cette réticulation est totalement réversible par simple, ce qui permet de retrouver les polymères linéaires de départ.Des mesures couplant balayages calorimétrique, spectroscopies infra-rouge et RMN à l'état solide et rhéologie, couplées à des calculs quantiques de structure électronique, pointent vers une réactivité jusqu'ici ignorée des esters boroniques cycliques permettant une ouverture de cycle par une assistance catalytique nucléophile. Une contribution importante pour la chimie dumais aussi pour la compréhension de lade réticulation des réseaux de polymères, ce qui pourrait faciliter leur recyclage.Juliette Brunet, Franck Collas, Matthieu Humbert, Lionel Perrin, Fabrice Brunel, Emmanuel Lacôte, Damien Montarnal & Jean Raynaud.26 juin 2019