Cette découverte laisse supposer l'existence d'autres FRB répétitifs

Les FRB émanent probablement d'"endroits spéciaux" parmi les galaxies

Une nouvelle piste

Au sujet de CHIME

Une équipe de scientifiques canadiens a découvert un deuxième sursaut radio rapide répétitif. Les sursauts radio rapides (FRB) sont de courtes impulsions d'ondes radio provenant d'une source située bien au-delà des confins de notre, la. Selon les scientifiques, ces sursauts émaneraient de phénomènes astrophysiques puissants qui se produisent à des milliards d'années-lumière de laLa découverte duextragalactique est l'un des premiers résultats fort attendus duCHIME (Expérience canadienne dede l'intensité de l'hydrogène), inauguré à la fin de 2017 par des scientifiques de l'de la Colombie?Britannique, de l'Université McGill, de l'Université de Toronto, de l'deet du Conseil national de recherches du Canada.Le FRB répétitif est l'un des 13 sursauts détectés au cours d'une période d'à peine trois semaines pendant l'été 2018. Cette découverte démontre clairement les capacités du nouveau, qui n'en était alors qu'à l'étape de prédémarrage et ne fonctionnait qu'à une fraction de sa capacité. Situé dans lade l'Okanagan, en Colombie-Britannique, le télescope a enregistré d'autres sursauts du FRB répétitif au cours des semaines suivantes.Parmi la soixantaine de sursauts observés, un seul FRB répétitif provenant d'une source unique avait été détecté, cette fois par le radiotélescope Arecibo à Puerto Rico, en 2015."Jusqu'à ce moment-là, nous ne connaissions l'existence que d'un seul FRB répétitif. La découverte de ce deuxième cas nous permet de croire qu'il pourrait y en avoir d'autres. Si nous pouvions étudier plus de FRB répétitifs et plus de sources, nous pourrions peut-être découvrir la provenance de ces phénomènes et leurs causes", indique Ingrid Stairs, membre de l'équipe CHIME et astrophysicienne à l'Université de la Colombie-Britannique.Avant que CHIME commence à enregistrer des, certains scientifiques se demandaient si la gamme de fréquences radio couverte par le télescope serait trop basse pour que les sursauts radio rapides soient détectés. La plupart des FRB avaient été détectés à des fréquences avoisinant les 1 400 MHz, soit bien au-dessus de la gamme du télescope canadien, qui va de 400 à 800 MHz.Les résultats de l'équipe CHIME, divulgués dans deux articles publiés dans le magazinele 9 janvier 2019 et présentés le mêmeà l'occasion du congrès de la Société américaine d', à Seattle, ont dissipé ces doutes puisque la majorité des 13 sursauts ont été détectés aux fréquences les plus basses couvertes par CHIME. Dans certains de ces cas, le signal était si clair qu'il est permis de croire que d'autres FRB seraient détectables à des fréquences inférieures à 400 MHz.La majorité des 13 FRB détectés ont montré des signes de, un phénomène qui donne des renseignements sur l'd'une source d'radio. En étudiant l'étalement de la dispersion, l'équipe CHIME a conclu que les sources de FRB sont des objets astrophysiques puissants se situant fort probablement dans des endroits ayant des caractéristiques particulières."Un FRB pourrait provenir d'un amas dense, comme un reste de, ou encore d'unsitué près ducentral d'une, explique Cherry Ng, membre de l'équipe età l'Université de Toronto. Une chose est sûre: la dispersion observée nous indique qu'il s'agit d'un endroit spécial."Depuis la première détection de FRB, les scientifiques rassemblent les caractéristiques des signaux pour élaborer des modèles qui pourraient révéler les sources de ces sursauts mystérieux et donner une idée de leur environnement. Toutefois, la détection de FRB à basseentraînera la révision de certaines théories."Peu importe la source de ces ondes radio, c'est intéressant de constater la vaste gamme de fréquences produites. Selon certains modèles, la source ne peut rien produire en deçà d'une certaine fréquence", précise Arun Naidu de l'Université McGill, également membre de l'équipe."[Nous savons maintenant que] les sources produisent des ondes radio de basse fréquence qui peuvent s'échapper de leur environnement sans trop se disperser avant d'atteindre la Terre et d'être détectées. Ce phénomène nous informe sur les environnements et les sources. Nous n'avons pas résolu l'énigme, mais nous avons plusieurs indices supplémentaires", affirme Tom Landecker, membre de l'équipe CHIME rattaché au Conseil national de recherches du Canada.CHIME est un nouveau télescope conçu et construit par des astronomes canadiens. "CHIME recompose l'image duen traitant les signaux radio captés par des milliers d'antennes au moyen d'un système imposant, explique Kendrick Smith, de l'Institut Périmètre dethéorique. CHIME possède le système de traitement le plus gros parmi tous les télescopes de la Terre, ce qui lui permet d'observer d'immenses portions du ciel en même."CHIME est led'une collaboration entre plus de 50 scientifiques provenant de l'Université de la Colombie-Britannique, de l'Université McGill, de l'Université de Toronto et du Conseil national de recherches du Canada. L'investissement de 16 millions de dollars a été réalisé par la Fondation canadienne pour l'innovation et les gouvernements de la Colombie-Britannique, de l'Ontario et du Québec. Un financement supplémentaire a été accordé par l'Institut Dunlap d'astronomie et d', le Conseil de recherches en sciences naturelles et en génie du Canada et l'Institut canadien de recherches avancées. Le télescope se trouve à l'Observatoire fédéral de radioastrophysique du Conseil national de recherches du Canada, près de Penticton, au coeur des montagnes de la vallée de l'Okanagan, en Colombie-Britannique.