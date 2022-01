Un catalyseur pour produire de l'ammoniac sans effort, ou presque !

@ Ji Li.

Actuellement, la synthèse de l'ammoniac (NH), molécule clé pour l'industrie agrochimique, nécessite des conditions de température et de pression élevées ce qui engendre 1,4 % des émissions mondiales de dioxyde de carbone. Réduire ces émissions en utilisant une source d'pour l'électrosynthèse de cetteà partir d'ions, c'est ce que viennent de réaliser les scientifiques de l'Européen des membranes (CNRS / ENSC Montpellier /de Montpellier). Pour cela, ils ont conçu unqui s'inspire de la structure des sites actifs des enzymes naturelles responsables de la fixation de l'et qui permet d'atteindre une sélectivité proche de 100% pour la formation de NH. Une nouvellepour la production d'couplée à des cellules solaires ?La réduction électrochimique directe du, composant majoritaire de l', pour la production d'ammoniac dans des conditions douces, est limitée par plusieurs facteurs dont l'de la triple liaison N≡N, particulièrement difficile à rompre. Un moyen de contourner cette limitation est d'utiliser le nitratecomme source d'azote pour l'électrosynthèse de NHpour lequel les liaisons sont bien plus faciles à rompre. Massivement utilisé commeet donc largement présent dans l', l'nitrateest reconnu pour être responsable de malformations congénitales, de cancers de laet de la... Sa conversion électrochimique en ammoniac pourrait donc également constituer une stratégie potentielle de dépollution.Une équipe internationale menée par des scientifiques de l'Institut européen des Membranes (CNRS / ENSC Montpellier / Université de Montpellier), en collaboration avec des chercheurs de l'Université de Shenzhen et de l'Université de Shaanxi en Chine, ont conçu unqui s'inspire de la structure des sites actifs des enzymes naturelles responsables de la fixation de l'azote. Constitué d'deisolés supportés sur des nanofeuillets de MoSbidimensionnels, il permet de convertir les ions nitrate en ammoniac, de manière électrocatalytique, avec une sélectivité proche de 100%. Ces performances catalytiques sont parmi les plus élevées observées à ceLes scientifiques sont ensuite parvenus à les insérer dans un dispositif d'couplé à une cellule solaire photovoltaïque ; ils ont obtenu une efficacité de conversion solaire du nitrate en ammoniac d'environ 3,4% avec un rendement de 510 µg hcm, une des plus hauts rapporté à ce jour pour des catalyseurs à base d'atomes individuels. Ils proposent ainsi une nouvelle stratégie pour la production d'ammoniac utilisant de l'renouvelable.Ces travaux, menés dans le cadre du Conseil européen de la(ERC) dans le cadre du programme de recherche et d'innovation2020 de l'Union européenne et publiés dans la revue, permettent d'envisager le développement de nouvelles électrodes pour la synthèse d'ammoniac, l'un des plus importants produits de base de l'industrie pour la fabrication d'engrais et de polymères, ou commed'dé carboné.J. Li, Y. Zhang, C., L. R. Zheng, E. Petit, K. Qi, Y. Zhang, H. Wu, W. Wang, A. Tiberj, X. Wang, M. Chhowalla, L. Lajaunie, R. Yu, D. Voiry.3.4 % solar-to-ammonia efficiency from nitrate using Fe single atomic catalyst supported on MoSnanosheets2022