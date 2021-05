Des catalyseurs d'argent nanostructurés pour valoriser le CO2

2

carbone (Le carbone est un élément chimique de la famille des cristallogènes, de symbole C,...)

électrolyse (Dans l'industrie chimique, l'électrolyse est une méthode de séparation d'éléments ou de...)

2

monoxyde de carbone (Le monoxyde de carbone est un des oxydes du carbone. Sa formule brute s'écrit CO et sa formule...)

dioxygène (Le dioxygène est une molécule composée de deux atomes d'oxygène, notée O2,...)

2

énergie renouvelable (Une énergie renouvelable est une source d'énergie se renouvelant assez rapidement pour être...)

recherche (La recherche scientifique désigne en premier lieu l’ensemble des actions entreprises en vue...)

Université (Une université est un établissement d'enseignement supérieur dont l'objectif est la...)

stratégie (La stratégie - du grec stratos qui signifie « armée » et ageîn qui signifie...)

2



Les empilements obtenus par auto-assemblage de nanoprismes d'Ag présentent une majorité de sites actifs pour la conversion du dioxyde en monoxyde de carbone et une efficacité inégalée pour ce catalyseur.

@ Kun Qi

2

déchet (Un déchet (détritus, résidu..) est un objet en fin de vie ou une substance issue d'un processus,...)

photosynthèse (La photosynthèse (grec φῶς phōs, lumière et...)

énergie solaire (L'énergie solaire est l'énergie que dispense le soleil par son rayonnement, directement ou de...)

2

énergie (Dans le sens commun l'énergie désigne tout ce qui permet d'effectuer un travail, fabriquer de la...)

2

puissance (Le mot puissance est employé dans plusieurs domaines avec une signification particulière :)

catalyseur (En chimie, un catalyseur est une substance qui augmente la vitesse d'une réaction chimique ;...)

molécule (Une molécule est un assemblage chimique électriquement neutre d'au moins deux atomes, qui...)

2

argent (L’argent ou argent métal est un élément chimique de symbole Ag — du...)

2

activité (Le terme d'activité peut désigner une profession.)

chimie (La chimie est une science de la nature divisée en plusieurs spécialités, à...)

surface (Une surface désigne généralement la couche superficielle d'un objet. Le terme a...)

contexte (Le contexte d'un évènement inclut les circonstances et conditions qui l'entourent; le...)

Institut (Un institut est une organisation permanente créée dans un certain but. C'est...)

tout (Le tout compris comme ensemble de ce qui existe est souvent interprété comme le monde ou...)

2

eau (L’eau est un composé chimique ubiquitaire sur la Terre, essentiel pour tous les...)

nombre (La notion de nombre en linguistique est traitée à l’article « Nombre...)

2

Horizon (Conceptuellement, l’horizon est la limite de ce que l'on peut observer, du fait de sa propre...)

subvention (Une subvention est une aide financière, c’est-à-dire une somme d’argent, qui est...)

Référence:

2

Cet article vous a plu ? Vous souhaitez nous soutenir ? Partagez-le sur les réseaux sociaux avec vos amis et/ou commentez-le, ceci nous encouragera à publier davantage de sujets similaires !

La valorisation du dioxyde de carbone, CO, en le convertissant en briques moléculaires élémentaires utilisables par l'industrie pétrochimique ou comme combustibles est une stratégie qui permettrait, à terme, de boucler le cycle du. Parmi les technologies envisagées, la réduction électrochimique, ou, du COen(CO) et(O) en utilisant des sources d'suscite un grand intérêt. Une équipe dede l'IEM (CNRS / ENSC Montpellier /de Montpellier) a récemment mis auune nouvellepour maximiser les performances des catalyseurs nécessaires à cette conversion. Ces résultats, publiés dans la revue, permettent d'envisager une transformation éco-responsable du COen ressource.Nombreux sont les chimistes qui s'intéressent au COen tant que ressource et non comme cequi symbolise une surconsommation collective d'énergies fossiles. La Nature a depuis longtemps donné l'exemple avec la, fantastique génie des plantes qui utilise l'pour faire du COleur principale source d'. Néanmoins, transformer le COreste une tâche difficile en raison de la très grande stabilité chimique des liaisons carbone-oxygène.Une stratégie consiste à mettre au point des électrolyseurs de fortequi utilisent unpour fournir des densités de courant suffisantes pour casser lade CO. L'(Ag) a été identifié comme un candidat prometteur pour convertir le COen CO, directement valorisable pour d'autres transformations. Cette stratégie se heurte cependant à une faibleet une faible sélectivité du catalyseur. Des études récentes ont montré que les performances des électrocatalyseurs à base d'Ag pouvaient être considérablement améliorées en les nanostructurant ou en modifiant leurdeDans ce, une équipe internationale menée par des chercheurs de l'Européen des Membranes (CNRS/ENSC Montpellier/Université de Montpellier), en collaboration avec des chercheurs de l'Université de Shenzhen et de l'Université de Jilin en Chine, ont mis au point une nouvelle stratégie pour fortement améliorer les performances des catalyseurs à base d'Ag.Leur études, corroborées par des calculs théoriques, ont en effet montré que le catalyseur d'Ag peut spontanément former des nanocristaux en forme de prisme dont l'activité de surface n'est pas duuniforme. Ainsi, les arrêtes de ces nanoprismes sont des sites privilégiés pour la conversion du COtandis que les faces planes sont également le lieu de réactions parasites comme l'électrolyse de l'. L'idée consiste dès lors à contrôler l'exposition des "bons" sites actifs des nanocristaux d'argent en développant une stratégie d'auto-assemblage qui favorise l'empilement de prismes bidimensionnels afin de maximiser led'arrêtes. Ces nanoprismes empilés verticalement sous forme de superstructures permettent l'exposition de plus de 95% des sites de bord, ce qui se traduit par une amélioration de la sélectivité et de l'activité catalytique pour la production de CO à partir de COEn outre, en contrôlant la chimie de ces nanoprismes, les chercheurs ont pu identifier et quantifier de manière directe l'activité des sites de bords, qui s'avère nettement supérieure aux catalyseurs existants. Ces travaux, menés dans le cadre du Conseil européen de la recherche (CER) dans le cadre du programme de recherche et d'innovation2020 de l'Union européenne (convention den ° 804320), ont été publiés dans la revueEnhancing the CO-to-CO Conversion from 2D Silver Nanoprisms via Superstructure Assembly,Kun Qi, Yang Zhang, Ji Li, Christophe Charmette, Michel Ramonda, Xiaoqiang Cui, Ying Wang, Yupeng Zhang, Huali Wu, Wensen Wang, Xiaolin Zhang, Damien Voiry.16 avril 2021.DOI: 10.1021/acsnano.1c01281