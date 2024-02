Cette cicatrice unique sur une étoile montre qu'elle a avalé de la matière planétaire

Restez toujours informé: suivez-nous sur Google Actualités (icone ☆)



Cette vue d'artiste montre la naine blanche (Une naine blanche est un objet céleste gazeux issu de l'évolution d'une étoile de...) cicatrice (Une cicatrice est la partie visible d'une lésion du derme après que le tissu se soit...) surface (Une surface désigne généralement la couche superficielle d'un objet. Le terme a...) résultant (En mathématiques, le résultant est une notion qui s'applique à deux polynômes....)

Crédit: ESO/L. Calçada

Observatoire Européen Austral (L'Observatoire européen austral (en anglais, European Southern Observatory : ESO) est une...)

Soleil (Le Soleil (Sol en latin, Helios ou Ήλιος en grec) est l'étoile...)

massive (Le mot massif peut être employé comme :)

astéroïde (Un astéroïde est un objet céleste dont les dimensions varient de quelques dizaines...)

système solaire (Le système solaire est un système planétaire composé d'une étoile, le...)

champ magnétique (En physique, le champ magnétique (ou induction magnétique, ou densité de flux...)

observations (L’observation est l’action de suivi attentif des phénomènes, sans volonté de les...)

données (Dans les technologies de l'information (TI), une donnée est une description élémentaire, souvent...)

En fin de vie, quand les étoiles comme le Soleil tirent leur révérence, elles ne disparaissent pas sans laisser de trace. Elles peuvent engloutir les planètes et les astéroïdes qui les ont accompagnées tout au long de leur existence.Une équipe internationale d'astronomes, en utilisant le Très Grand Télescope (VLT) de l'(ESO) situé au Chili, vient de mettre en évidence pour la première fois une cicatrice unique sur la surface d'une naine blanche, témoignage de ce processus cosmique.La naine blanche WD 0816-310, un résidu de la taille de la Terre d'une étoile similaire à notre, bien que légèrement plus, arbore sur sa surface une concentration de métaux. Cette "cicatrice" est le résultat direct de l'ingestion de débris planétaires, incluant potentiellement un fragment de la taille de Vesta, le deuxième plus grandde notre. Cette découverte, publiée dans, apporte un nouvel éclairage sur le rôle crucial dude l'étoile dans ce processus.Les chercheurs ont observé que la détection de métaux sur WD 0816-310 variait avec la rotation de l'étoile, indiquant que ces métaux étaient concentrés dans une zone spécifique plutôt que répartis uniformément sur sa surface. Cette concentration de métaux est synchronisée avec des variations du champ magnétique de la naine blanche, suggérant que la cicatrice métallique se trouve sur l'un de ses pôles magnétiques. Ce processus, par lequel le champ magnétique canalise les métaux vers l'étoile, crée une cicatrice distincte. Ce phénomène rappelle les mécanismes à l'œuvre dans la formation des aurores sur Terre et Jupiter, où le champ magnétique guide le matériel ionisé vers les pôles.Cette étude illustre également comment les systèmes planétaires peuvent rester dynamiquement actifs, même après la phase de "mort" de leur étoile centrale. Lesfaites avec le VLT et l'instrument FORS2, ainsi que lesarchivées de l'instrument X-shooter, ont été cruciales pour lier la cicatrice métallique au champ magnétique de la naine blanche.