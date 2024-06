Cette étoile hyperrapide va quitter notre galaxie (vidéo)

Restez toujours informé: suivez-nous sur Google Actualités (icone ☆)



Explication possible de la vélocité hors norme de l'étoile sous-naine L nommée CWISE J124909+362116.0: elle faisait partie d'une paire binaire avec une naine blanche supernova

Crédit: Adam Makarenko / W.M. Keck Observatory

Le Soleil et notre système solaire, bien que paraissant immobiles, se déplacent dans la Voie lactée à environ 220 kilomètres par seconde. La découverte d'une étoile rouge se déplaçant bien plus vite a récemment captivé les scientifiques.Grâce au projet de science participative Backyard Worlds: Planet 9 et à une équipe d'astronomes, une étoile rare, nommée CWISE J124909+362116.0, a été découverte se déplaçant à grande vitesse dans la. Cette étoile pourrait même quitter notre galaxie. Les recherches ont été dirigées par le professeur Adam Burgasser de l'à San Diego.L'étoile a été remarquée par des bénévoles qui analysent les données de la mission WISE de la NASA. Ces volontaires, experts en détection de motifs, ont identifié son mouvement, avec une vitesse estimée à environ 600 kilomètres par, suffisante pour échapper à lade la Voie lactée.Pour en savoir plus sur cet objet, Adam Burgasser a utilisé l'observatoire W.M. Keck à Hawaï pour analyser son spectre infrarouge. Les données ont révélé qu'il s'agissait d'une sous-naine L, une classe d'étoiles très anciennes et peu massives. Les modèles atmosphériques ont été créés par Roman Gerasimov et Efrain Alvarado III, permettant une correspondance précise avec le spectre observé.Pour expliquer cette trajectoire, deux scénarios sont envisagés. Le premier suppose que l'étoile était le compagnon d'une naine blanche qui, en explosant en supernova, l'aurait propulsée à grande vitesse. Le second scénario propose que l'étoile ait été éjectée d'uncontenant des trous noirs binaires.Pour vérifier ces hypothèses, les chercheurs prévoient d'examiner la composition élémentaire de l'étoile. Les éléments lourds produits par une supernova ou les signatures chimiques des amas globulaires pourraient révéler son origine.