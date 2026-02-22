🔭 Cette image cosmique, prise par Hubble, est une illusion

Restez toujours informé: suivez-nous sur Google Actualités (icone ☆)



Cette image montre deux galaxies semblant interagir, mais il s'agit d'un alignement fortuit. La petite spirale est en réalité beaucoup plus éloignée.

Crédit: ESA/Hubble & NASA, J. Dalcanton, Dark Energy Survey/DOE/FNAL/DECam/CTIO/NOIRLab/NSF/AURA

Arp 4 est un duo galactique immortalisé par le télescope spatial Hubble. Sur l'image, une petite spirale lumineuse paraît en orbite autour d'une compagne plus grande et sombre. Toutefois, cette proximité apparente résulte simplement d'un effetCette paire tire sa dénomination de l', un catalogue compilé par l'Halton Arp dans les années 1960. Cette collection regroupe des galaxies aux formes inhabituelles, sélectionnées pour leurs structures étranges, afin d'aider les scientifiques à retracer l'évolution galactique. Arp 4 est classé parmi les galaxies à faible brillance de, des objets qui émettent peu deet se révèlent souvent difficiles à observer.La galaxie la plus imposante sur l'image, nommée MCG-02-05-050, illustre bien cette catégorie. Ses bras spiraux se présentent de manière fragmentée et son disque apparaît diffus, ce qui explique sa faiblemalgré sa taille importante. À l', sa voisine, MCG-02-05-050a, se distingue par sa compacité, son éclat et unede formation d'étoiles soutenue, lui conférant un aspect bien plusLes distances mesurées entre ces deux galaxies lèvent toute ambiguïté. MCG-02-05-050 se situe à environ 65 millions d'années-lumière de la Terre, tandis que MCG-02-05-050a se trouve à près de 675 millions d'années-lumière, soit plus de dix fois plus loin. Cet écart considérable confirme que leur alignement dans notre ligne de visée est purement le fruit du hasard, sans aucune interaction réelle entre elles.Ces observations détaillées sont permises par des instruments performants comme le télescope spatial Hubble. Elles mettent en évidence comment la perspective peut générer des images spectaculaires mais trompeuses, rappelant l'utilité de méthodes précises pour établir les distances dans le cosmos.