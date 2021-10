La comète 67P/ Churyumov-Gerasimenko est bien un objet binaire !

Une nouvelle étude menée par des chercheurs de l'Observatoire de Paris - PSL au Laboratoire d'études spatiales et d'instrumentation en astrophysique sur la mission spatiale Rosetta renforce l'hypothèse que la comète 67P/Churyumov-Gerasimenko est un corps binaire formé par laà faiblede deux objets distincts pendant les toutes premières phases de la formation du. Les résultats sont publiés dans la revue Astronomy & Astrophysics, le 22 septembre 2021.Les chercheurs continuent l'analyse de l'extraordinaire moissons desde la mission spatiale Rosetta, qui était la pierre angulaire du programme d'spatiale de l'(ESA) dédié aux petits corps. Rosetta a observé la comète 67P/Churyumov-Gerasimenko (noté ci-après 67P) pendant près de 2 ans permettant d'étudier pour la première fois l'évolution de la surface d'un noyau cométaire.Une nouvelle étude menée par des chercheurs du LESIA (Laboratoire d'études spatiales et d'en astrophysique) porte sur l'analyse détaillée de la géomorphologie, des changements de surface, et de la caractérisation de la glace d'eau exposée sur la région Wosret, localisée sur le petit lobe de la comète.Cette région, comme d'autres de l'hémisphère sud, est l'une des plus actives et des plus érodées, car illuminée pendant le passage aulorsque le flux solaire est le plus intense.Malgré le fait que Wosret est très active, avec plus de 40 sources d'activités cométaires identifiées, très peu de changements de surface ont été identifiés. À savoir:- Une cavité longue environ 30 m et profonde 6 m,- Un amincissement de sa couche de poussière d'environ unsur une surface limitée,- Une perte detotale estimée à 1,2de- La glace d'eau exposée à la surface très limitée: observée sur des zones de moins de 2 m2.Sur Anhur et Khonsu, deux régions du grand lobe de la comète - soumises aux mêmes conditions de forte illumination que Wosret et aussi fortement actives-, beaucoup de changements morphologiques ont été observés:- Des pertes de masse allant de 50 à 170 millions de kilogrammes,- Une plus forte abondance deet de glace d'eau.La comparaison entre des régions des deux lobes - soumises à des flux solaires intenses etles couches les plus primordiales et les moins altérées de la comète - a permis de mettre en évidence que le matériel du petit lobe de la comète a des propriétés physiques et mécaniques différentes de celui constituant le gros lobe.Ce matériel est plus consolidé, moins fragile et dépourvue devolatile, au moins pour les couches les plus superficielles.Ce qu'il faut retenir: Ces résultats renforcent l'hypothèse, formulée sur la base de l'étude de la stratification du noyau cométaire par Massironi et al., (2015, Nature, 526, 402), que la comète 67P est un corps binaire formé par la collision à faible vitesse de deux objets distincts, survenue pendant les toutes premières phases de formation du Système solaire.S.Fornasier, J. Bourdelle de Micas, P.H.Hasselmann, H.V.Hoang, M.A.Barucci and H.Sierks.Small lobe of comet 67P: Characterization of the Wosret region with ROSETTA-OSIRIS.Astronomy & Astrophysics 653, A132, 14p. Published online: 22 September 2021.DOI: https://doi.org/10.1051/0004-6361/202141014 Open access: https://www.aanda.org/articles/aa/pdf/2021/09/aa41014-21.pdf