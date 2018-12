Sur le même thême

La comète Wirtanen dans le ciel de décembre 2018

Observatoire de Paris (L'Observatoire de Paris est né du projet, en 1667, de créer un observatoire astronomique équipé de bons instruments permettant d'établir des cartes pour la...)



Cliché pris au télescope le 3 décembre 2018 de la comète (En astronomie, une comète est un petit astre brillant constitué de glace et de poussière du système solaire, dont l'orbite a généralement la forme d'une...) Terre (La Terre est la troisième planète du Système solaire par ordre de distance croissante au Soleil, et la quatrième par taille et par masse...)

© Nicolas Biver, Observatoire de Paris (Paris est une ville française, capitale de la France et le chef-lieu de la région d’Île-de-France. Cette ville est construite sur une boucle de la Seine,...)

sens (SENS (Strategies for Engineered Negligible Senescence) est un projet scientifique qui a pour but l'extension radicale de l'espérance de vie humaine. Par une...)

écliptique (L'écliptique est le grand cercle sur la sphère céleste représentant la trajectoire annuelle du soleil vue de la Terre. Plus précisement, il...)

orbite (En mécanique céleste, une orbite est la trajectoire que dessine dans l'espace un corps autour d'un autre corps sous l'effet de la gravitation.)

autour (Autour est le nom que la nomenclature aviaire en langue française (mise à jour) donne à 31 espèces d'oiseaux qui, soit appartiennent...)

Soleil (Le Soleil (Sol en latin, Helios ou Ήλιος en grec) est l'étoile centrale du système solaire. Dans la classification astronomique, c'est une étoile...)

périhélie (Le périhélie est le point de l'orbite d'un corps céleste (planète, comète, etc.) qui est le plus rapproché du Soleil (grec : helios) autour duquel...)

Institut (Un institut est une organisation permanente créée dans un certain but. C'est habituellement une institution de recherche. Par exemple, le Perimeter Institute for Theoretical Physics est un tel institut.)

mécanique céleste (La mécanique céleste est un terme qui désigne la description du mouvement d'objets astronomiques tels que les étoiles et planètes à l'aide des théories physiques et...)



Trajectoire de 46P/Wirtanen dans le ciel (Le ciel est l'atmosphère de la Terre telle qu'elle est vue depuis le sol de la planète.)

© Stellarium / L.Maquet, Observatoire de Paris - PSL, IMCCE.

diamètre (Dans un cercle ou une sphère, le diamètre est un segment de droite passant par le centre et limité par les points du cercle ou de la sphère. Le diamètre est aussi la longueur de ce segment. Pour indiquer...)

activité (Le terme d'activité peut désigner une profession.)

constellation (Une constellation est un ensemble d'étoiles dont les projections sur la voûte céleste sont suffisamment proches pour qu'une civilisation les relie par des lignes imaginaires, traçant ainsi une...)

Taureau (Le taureau est un mammifère domestique ruminant, généralement porteur de cornes sur le front, appartenant à l'espèce Bos taurus de la famille des Bovidés. C'est le mâle de la vache.)

degré (Le mot degré a plusieurs significations, il est notamment employé dans les domaines suivants :)

Lune (La Lune est l'unique satellite naturel de la Terre et le cinquième plus grand satellite du système solaire avec un diamètre de 3 474 km. La distance moyenne...)

lumière (La lumière est l'ensemble des ondes électromagnétiques visibles par l'œil humain, c'est-à-dire comprises dans des longueurs d'onde de 380nm (violet) à 780nm (rouge). La lumière est intimement...)

campagne (La campagne, aussi appelée milieu rural désigne l'ensemble des espaces cultivés habités, elle s'oppose aux concepts de ville, d'agglomération ou de milieu urbain. La campagne est caractérisée par une faible...)

montagne (Une montagne est une structure topographique significative en relief positif, située à la surface d'astres de type tellurique (planète tellurique, satellites...)

vue (La vue est le sens qui permet d'observer et d'analyser l'environnement par la réception et l'interprétation des rayonnements lumineux.)

jumelles (On désigne par le terme jumelles un dispositif optique binoculaire grossissant destiné à l'observation d'objets à distance, constitué de deux lunettes symétriques montées en parallèle.)

objet (De manière générale, le mot objet (du latin objectum, 1361) désigne une entité définie dans un espace à trois dimensions, qui a une fonction précise, et qui peut être désigné par une étiquette verbale. Il est...)

fusée (Fusée peut faire référence à :)

Le dimanche 16 décembre 2018, la comète Wirtanen passera au plus près de la Terre. C'est probablement, pour une comète connue, l'un des passages les plus propices à une belle observation céleste d'ici 30 ans. Les astronomes de l'- PSL nous éclairent.De la famille de Jupiter (auoù Jupiter influe fortement son orbite), Wirtanen, aussi immatriculée 46P, est une comète de l'à courte période. Elleduen 5,44 ans. Son dernier passage au, lele plus proche du Soleil, remonte à juillet 2013. Selon les éphémérides de l'deet de calcul des éphémérides de l'Observatoire de Paris, la comète atteindra de nouveau son périhélie, le 12 décembre 2018; elle sera alors à environ 1,05 unités astronomiques (UA) du Soleil.Avec un noyau d'un kilomètre deet uneintrinsèque relativement importante, elle offrira un spectacle céleste intéressant, le 16 décembre 2018, en passant au plus près de la Terre, soit à 12 millions de km (0,078 UA).Si les conditions météorologiques le permettent, elle sera alors visible à proximité des pléiades, dans ladu. Avec une magnitude 5, elle apparaitra comme une petite nébulosité de 1sous un ciel bien noir sans...Les astronomes de l'Observatoire de Paris conseillent de se poster à la nuit tombée dans un lieu bien choisi: sombre, dépourvu de, loin des villes, si possibleou, offrant unedégagée à l'est. Pour la distinguer, il est préférable de se munir deou d'un télescope.Depuis sa découverte à l'Observatoire Lick (Californie) en 1948, Wirtanen a fait l'd'une surveillance particulière par les astronomes, professionnels et amateurs. Sur 12 de ses passages successifs au périhélie, elle été observée à 11 reprises. Elle avait été initialement sélectionnée par l'ESA pour être la cible cométaire de la mission Rosetta, avant d'être finalement abandonnée au profit de la comète 67P/Churyomov-Gerasimenko, à la suite d'un report de tir de laAriane.