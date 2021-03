Un complexe en or pour activer le diazote

© Antoine Simmoneau

Référence

Le diazote, constituant principal de notre atmosphère, est le seul réservoir d'azote accessible sur la surface terrestre pour les organismes vivants. Pour transformer cette molécule particulièrement inerte, la nature a conçu des enzymes spécifiques, les nitrogénases. Celles-ci fertilisent lagrâce à leur coeur composé d'dequi les rend capable de transformer leen, un composé facilement métabolisable.L'a dû mettre ausa propre méthode de transformation de N, le procédé Haber-Bosch, qui mène à la production par centaines de millions de tonnes par an d'ammoniac dont plus des ¾ sont transformés enazotés. Mais les besoins importants enet ressources fossiles du procédé Haber-Bosch ont poussé les chercheurs à explorer de nouvelles voies de transformation du Nen s'inspirant du modèle naturel (les nitrogénases)en le dépassant en explorant les capacités d'autres métaux que le fer.Les scientifiques du Laboratoire dede coordination (CNRS/Université de Toulouse) et du Laboratoire deet chimie des nano-objets (CNRS/Université Paul Sabatier/INSA) se sont ainsi intéressés à l'or,sous-exploré en chimie du diazote. Ils ont mis au point la synthèse de nouveaux composés présentant unede diazote piégée entre deux atomes deet d'or, dont la structure atypique a été expliquée au moyen de calculs quantiques (DFT), progressant ainsi dans la compréhension des mécanismes mis en jeu lors de la coordination du diazote. Ces résultats font l'd'un article dans la revueDavid Specklin, Anaïs Coffinet, Laure Vendier, Iker del Rosal, Chiara Dinoi & Antoine Simonneau.Synthesis, characterization and comparative theoretical investigation of dinitrogen-bridged group 6-gold heterobimetallic complexes- 16 mars 2021