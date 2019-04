Sur le même thême

La composition de Jupiter expliquée par sa formation au voisinage de la zone de sublimation de la glace

Jupiter © JPL - NASA

Abondances des éléments volatils mesurées dans les atmosphères de Jupiter, Saturne, Uranus et Neptune et normalisées par rapport aux valeurs établies dans le Soleil. Les données sont issues des missions Voyager, Galileo, Cassini, Juno et de l'observatoire spatial ISO.

Illustration du scenario proposé, qui vise à expliquer un enrichissement homogène en éléments volatils dans l'atmosphère de Jupiter. La nébuleuse protosolaire est montrée de côté, les flèches noires montrant l'évolution dynamique des grains.

Une équipe internationale de chercheurs issus du Laboratoire d'astrophysique de Marseille (LAM, CNRS/CNES/Institut Pythéas/Aix-Marseille Université) et de l'Université de Cornell ont développé un modèle permettant d'expliquer la composition de l'de Jupiter en supposant la formation de laaude la zone de sublimation de laamorphe dans laprotosolaire. Cette étude montre que les enrichissements en éléments volatils mesurés depuis des décennies dans l'atmosphère de Jupiter ont pu être acquis grâce à l'derelâchés par la cristallisation de la glace amorphe au voisinage de la zone de formation de la planète, permettant ainsi de réconcilier les modèles de formation récents avec les mesures de composition.La source des enrichissements en éléments volatils mesurés en 1995 par lade rentréedans l'atmosphère de Jupiter fait toujours l'de débats. Mis à part le cas particulier de l'dont l'abondance a été trouvée appauvrie par rapport au, lesde laont montré que celles de l'argon, du krypton, du, du, de l', duet dusont toutes enrichies dans l'atmosphère de Jupiter d'un facteur compris entre 2 et 4 fois les valeurs solaires.Les scénarios classiques de la formation de Jupiter supposent d'abord la formation par accrétion d'un coeur solide constitué d'unde glaces et de roches. Au bout de plusieurs millions d'années, ce coeur a atteint unecritique qui a permis l'effondrement sur lui-même du gaz issu de la nébuleuse protosolaire en un laps detrès rapide (quelques milliers d'années). C'est au cours de cet effondrement que l'on pensait que des planétésimaux ont pu être drainés et se vaporiser dans l'atmosphère du proto-Jupiter, créant ainsi les enrichissements en éléments volatils observés par Galileo. Cependant, ce scénario pose de sérieux problèmes aujourd'hui puisqu'il a été récemment montré que l'accrétion de planétésimaux est impossible dans une planète de la masse de Jupiter ende croissance.Dans ce, l'équipe Franco-Américaine a démontré qu'il était possible que le gaz accrété par Jupiter soit préalablement enrichi en éléments volatils dans la nébuleuse protosolaire, lui permettant ainsi de réconcilier les modèles de formation de la planèteet ses mesures de composition atmosphérique. Dans le scénario proposé, les blocs de construction formés à bassedans les parties externes de la nébuleuse ont migré vers l'intérieur duavant de rencontrer la zone de cristallisation de la glace amorphe. En traversant cette zone, les planétésimaux ont subi uneexothermique (cristallisation de la glace amorphe) qui a entrainé la désorption des molécules volatiles piégées dans leur glace, lesquelles se sont mélangées avec la phase gazeuse de la nébuleuse. En sedans cette région de la nébuleuse, Jupiter a ainsi pu accréter son enveloppe à partir d'un gaz dont la métallicité correspondait déjà à celle observée aujourd'hui par Galileo.Les résultats de cette étude se généralisent à toutes les géantes gazeuses dont les sur-métallicités peuvent être expliquées par l'accrétion d'un gaz issus du disque et préalablement enrichi en éléments volatils. Ce travail souligne également l'importance des mesures in situ pour mieux comprendre la formation des planètes géantes. Unde sonde de rentrée atmosphérique analogue à la mission Galileo est d'ailleurs à l'étude à l'ESA pour aller explorer les atmosphères d'Uranus et/ou Neptune dans le cadre d'un futur partenariat avec la NASA.