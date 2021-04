Découverte exceptionnelle d'une météorite de 4565 millions d'années

Dans cet échantillon d'Erg Chech 002, on observe des cristaux verts de pyroxène baignant dans une pâte claire contenant des feldspaths et de la silice (La silice est constituée de dioxyde de silicium, un composé chimique qui entre dans la...)

Les météorites sont, pour l'essentiel, des fragments de petits corps provenant de la ceinture d'astéroïdes entre Mars et Jupiter. Leur analyse nous permet d'en savoir un peu plus sur le processus de formation des planètes de notre système solaire. En effet, les corps évoluant au sein de la ceinture d'astéroïdes donnent un aperçu des premiers objets qui composaient leprimitif et qui ont servi dede base à la formation des planètes. L'âge de ces météorites est crucial: plus elles sont anciennes, plus elles nous donnent accès aux premiersdu système solaire. Malheureusement, parmi les 65000 roches répertoriées à ce, une poignée seulement nous ramène si loin en arrière.Une équipe de chercheurs a découvert qu'unetrouvée dans le Sahara algérien en mai 2020 - Erg Chech 002 - provient de la croûte la plus ancienne connue pour une petitedu système solaire. Cette découverte est exceptionnelle. Erg Chech 002 est une andésite, c'est-à-dire uneriche en silice, enet en, âgée de 4565 Ma. L'étude de sa composition a permis aux scientifiques de reconstituer l'histoire de la petite planète dont elle est issue. Cette dernière se serait constituée environ 1 Ma après la formation du système solaire, elle aurait atteint parune taille de quelques dizaines voire une centaine dede, puis aurait commencé à fondre après 1,5 Ma, produisant le magma qui constitue Erg Chech 002.Cette météorite nous apporte de nombreux renseignements sur la formation et la composition des proto-croûtes à lades premières petites planètes du système solaire. Il subsiste néanmoins de nombreuses questions. Sa préservation depuis 4565 Ma est mystérieuse. Lesspectroscopiques montrent qu'aucunconnu ne lui est semblable. Enfin, on ne sait toujours pas si la petite planète dont elle provient abritait un petit noyau comparable à certaines météorites detrès anciennes. Les données obtenues n'excluent pas qu'elle ait pu en contenir un.A 4,565-My-old andesite from an extinct chondritic protoplanet - Proc. Natl. Acad. Sci. U.S.A. (2021)Jean-Alix Barrat, Marc Chaussidon, Akira Yamaguchi, Pierre Beck, Johan Villeneuve, David J. Byrne, Michael W. Broadley et Bernard Marty.- Marc Chaussidon -dedu globe de(IPGP) - chaussidon at ipgp.fr