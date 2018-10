Sur le même thême

Découverte du plus vaste proto-superamas de galaxies

Grâce à l'instrument VIMOS installé sur le Very Large Telescope de l'ESO, une équipe internationale d'astronomes a découvert une structure colossale au sein de l'Univers jeune. Ce proto-superamas de galaxies - qu'ils ont baptisé Hyperion - a été mis augrâce à de nouvelles mesures et à l'étude approfondie ded'archives. Il s'agit de la structure la plus étendue et la plusdécouverte à ce jour à si grande distance et datant d'une époque si reculée - seulement 2 milliards d'années après leUne équipe d'astronomes emmenée par Olga Cucciati de l'National d'(INAF) de, a utilisé l'instrument VIMOS qui équipe le Very Large Telescope (VLT) de l'ESO pour identifier un gigantesque proto-superamas de galaxies en cours de formation dans l'jeune, quelque 2,3 milliards d'années après le Big Bang. Cette structure, que les chercheurs ont baptisée Hyperion, est la plus vaste et la plus massive découverte à ce jour dans l'Univers primitif. L'énormedu proto-superamas est estimée à plus d'unde milliards de fois la masse du. Cette masse colossale est semblable à celle des structures les plus étendues de l'Univers contemporain. L'existence d'unsidans l'Univers jeune a toutefois surpris les astronomes.“C'est la toute première fois qu'une structure aussi étendue est identifiée à une époque seulement 2 milliards d'années après le Big Bang”, déclare le premier auteur de l'article, Olga Cucciati. “Normalement, ce type de structure se rencontre à des redshifts moindres, correspondant à des stades plus avancés dans la formation de l'Univers. Ce fut une réelle surprise de constater l'existence d'une structure aussi évoluée au sein d'un Univers relativement jeune !”Situé dans leCOSMOS de ladu, Hypérion fut découvert grâce à l'analyse d'une vastede données acquises lors duUltra-Profond VIMOS (VUDS) conduit par Olivier Le Fèvre du Laboratoire d'Astrophysique de Marseille (LAM - Aix-Marseille, Centre National de la(CNRS), et Centre National d'Etudes Spatiales (CNES)). Le Sondage VUDS a permis de réaliser une3D inédite de la distribution spatiale de plus de 10 000 galaxies de l'Univers distant.L'équipe a découvert qu'Hyperion est doté d'une structure complexe, composée d'au moins 7 régions deélevée liées entre elles par des filaments de galaxies. Sessont comparables à celles dedans l'univers proche, mais sa structure est très“Les superamas situés à plus grande proximité de lasont caractérisés par une distribution de masse plus concentrée et unedavantage structurée” explique Brian Lemaux,à l', Davis et LAM, et membre de l'équipe à l'origine de la découverte. “A titre comparatif, Hyperion est doté d'une distribution de masse plus uniformément répartie avec une série de régions sur-denses connectées entre elles et peuplées de galaxies éparses.”Cette différence d'aspect résulte sans doute des effets prolongés de la: contrairement à Hyperion, les superamas observés dans l'univers proche, à plus de 13 milliards d'années après le Big Bang, ont disposé de plusieurs milliards d'années supplémentaires pour condenser leuren des régions de densité plus élevée.Les dimensions qu'arbore Hyperion dans un Univers si jeune laissent présager qu'il évoluera en une structure semblable aux superamas qui composent l'Univers local, tels ledu Sloan ou le- hôte de notre, la. “Comprendre Hyperion et le comparer à de structures semblables récentes offre un aperçu de l'évolution des structures les plus massives de l'univers depuis un lointain, ainsi que l'opportunité de tester les modèles de formation des superamas” conclut Olga Cucciati. “La découverte de ce géant cosmique dévoile le passé de ces vastes structures”.