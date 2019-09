Détecter des exoplanètes grâce aux ondes gravitationnelles



Selon une chercheuse de l'Irfu et son collègue allemand, la future expérience spatiale Lisa pourra déceler des exoplanètes dans toute la Galaxie. Rendez-vous en 2034...

(c) Artwork de Simon Luca Definis

ondes (Une onde est la propagation d'une perturbation produisant sur son passage une variation réversible de propriétés physiques locales. Elle transporte de l'énergie sans transporter...)

Ligo (LIGO (pour Laser Interferometer Gravitational-Wave Observatory) est un projet d'interféromètre américain, destiné à détecter les ondes...)

fusion (En physique et en métallurgie, la fusion est le passage d'un corps de l'état solide vers l'état liquide. Pour un corps pur, c’est-à-dire pour une substance constituée de molécules...)

fenêtre (En architecture et construction, une fenêtre est une baie, une ouverture dans un mur ou un pan incliné de toiture, avec ou sans vitres.)

tout (Le tout compris comme ensemble de ce qui existe est souvent interprété comme le monde ou l'univers.)

orbite (En mécanique céleste, une orbite est la trajectoire que dessine dans l'espace un corps autour d'un autre corps sous l'effet de la gravitation.)

autour (Autour est le nom que la nomenclature aviaire en langue française (mise à jour) donne à 31 espèces d'oiseaux qui, soit appartiennent au genre Accipiter, soit constituent les 5 genres Erythrotriorchis, Kaupifalco,...)

voisinage (La notion de voisinage correspond à une approche axiomatique équivalente à celle de la topologie. La topologie traite plus naturellement les notions globales comme la continuité qui s'entend ici comme la...)

luminosité (La luminosité désigne la caractéristique de ce qui émet ou réfléchit la lumière.)

étoile (Une étoile est un objet céleste émettant de la lumière de façon autonome, semblable à une énorme boule de plasma comme le Soleil, qui est l'étoile la plus...)

exploration (L'exploration est le fait de chercher avec l'intention de découvrir quelque chose d'inconnu.)

Galaxie (Galaxies est une revue française trimestrielle consacrée à la science-fiction. Avec ce titre elle a connu deux existences, prenant par ailleurs la suite de deux autres...)

Soleil (Le Soleil (Sol en latin, Helios ou Ήλιος en grec) est l'étoile centrale du système solaire. Dans la classification astronomique, c'est une étoile de type naine jaune, et composée...)

satellites (Satellite peut faire référence à :)

triangle (En géométrie euclidienne, un triangle est une figure plane, formée par trois points et par les trois segments qui les relient. La dénomination de « triangle » est...)

kilomètres (Le mètre (symbole m, du grec metron, mesure) est l'unité de base de longueur du Système international. Il est défini comme la distance parcourue par la lumière dans le vide en 1/299 792 458 seconde.)

laser (Un laser est un appareil émettant de la lumière (rayonnement électromagnétique) amplifiée par émission stimulée. Le terme laser provient de l'acronyme anglo-américain « light...)

espace-temps (La notion d'espace-temps a été introduite au début des années 1900 et reprise notamment par Minkowski en 1908 dans un exposé mathématique sur la géométrie de...)

Références

Depuis 2015, la détection au sol d'gravitationnelles par(Laser Interferometer Gravitational-Wave Observatory) et Virgo, aux États-Unis et en Italie, a permis d'observer lad'astres extrêmement denses, comme des trous noirs stellaires ou des étoiles à neutrons.La mission spatiale Lisa (Laser Interferometer Space Antenna), dont le lancement est prévu en 2034, ouvrira, quant à elle, unesur les trous noirs supermassifs, à uneautre échelle. Elle sera également sensible à des étoiles doubles compactes ("naines blanches"), enserrée l'unede l'autre.Or, selon des chercheurs de l'Irfu, la signature de ces duos permettra de déceler la présence éventuelle d'exoplanètes dans leur. L'utilisation des ondes gravitationnelles change la donne par rapport aux méthodes optiques actuelles: la limitation actuelle par rapport à lade l'proche disparaît et l'peut s'étendre à des régions beaucoup plus grandes. Lisa pourra ainsi révéler des planètes géantes dans toute laet même dans les galaxies compagnes des Nuages de Magellan.Lisa, en orbite autour du, sera constituée de troisdessinant avec des lasers unéquilatéral de 2,5 millions dede côté. Faisant chacun office tout à la fois de sourceet d'observateur, ceux-ci formeront un interféromètre géant, capable d'enregistrer des perturbations minimes de l', soit une variation relative de 10^-21.