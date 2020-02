Détecter l'oxygène des planètes proches en orbite autour d'étoiles semblables au Soleil



Vue d'artiste du système planétaire de TRAPPIST-1. ©ESO

Simulations informatiques

​Les télescopes spatiaux peuvent-ils identifier rapidement les conditions atmosphériques des exoplanètes similaires à la Terre ? Une nouvelle technique nous montre que c'est possible.Ne vous êtes-vous jamais demandés s'il y avait de laau-delà de notre? Et si les scientifiques trouvaient uneproche, semblable à la, end'unequi ressemble à notre? Depuis le début des années 1990, lorsque les scientifiques ont commencé à découvrir des exoplanètes (des planètes en orbite autour d'autres étoiles que notre Soleil), leofficiel d'exoplanètes a dépassé la barre des 4 000, selon la. Trouver des exoplanètes dotées d'uneet identifier la composition de cette atmosphère sont des étapes cruciales pour repérer celles susceptibles de présenter des signes de vie. Avec le soutienduESCAPE, financé par l'UE, une équipe de chercheurs a trouvé une nouvelle méthode pour accélérer lade la vie hors de notre planète. Ces chercheurs ont publié leurs travaux dans le journal " Nature Astronomy ".Pour trouver de la vie, ou des conditions propices à l'habitation au-delà de notre système solaire, les scientifiques doivent utiliser desterrestres et spatiales comme celles fournies par le Transiting Exoplanet Surveyde la NASA, ou ledont le lancement est prévu en 2021. L'enpeut créer des conditions d'habitabilité en favorisant potentiellement l'émergence de formes de vie interagissant avec l'atmosphère. Et ces formes de vie à leur tour peuvent être à l'origine de biosignatures qui impliquent des compositions desemblables à celles de la Terre actuelle (oxygène,etd'eau), ou à celles de la Terre ancienne, il y a 2,7 milliards d'années (principalement du méthane et du dioxyde de carbone). De tels marqueurs physiques indiquant la présence de vie pourraient être détectables par des télescopes comme Webb, mais que devraient-ils rechercher pour déterminer si une planète dispose ou non d'unesuffisante d'Comme l'explique unde l'USRA (Universities Space Research Association), dans l'étude publiée dans "Nature Astronomy", "les chercheurs ont identifié unpuissant que les molécules d'oxygène produisent lorsqu'elles entrent en". "Avant d'entreprendre nos travaux, nous pensions que l'oxygène à des niveaux similaires à ceux de la Terre ne pouvait pas être détecté par Webb, mais nous avons trouvé une manière prometteuse de l'identifier dans les systèmes planétaires voisins", explique Thomas J. Fauchez, auteur principal de l'étude.dans le même communiqué de presse, ce dernier ajoute: "Ce signal de l'oxygène est connu depuis le début des années 80 grâce aux études atmosphériques de la Terre, mais il n'a jamais été étudié dans le cadre de la recherche sur les exoplanètes."Les chercheurs se sont attachés à créer des modèles informatiques de l'atmosphère d'uneen orbite autour d'une étoile naine M, également appelée(soit le type d'étoile le plus courant dans l'univers) puis à simuler ses signatures d'oxygène. Comme les naines M, qui sont beaucoup plus petites, plus froides et plus pâles que le Soleil, ont tendance à être plus actives avec laultraviolette intense, les chercheurs ont étudié comment led'une naineaffecterait l'atmosphère de ses planètes. Ils ont simulé la façon dont les couleurs de la lumière provenant de l'étoile changeraient lorsque les planètes passeraient devant elle.Le communiqué de presse de l'USRA indique que: "Lorsque la lumière des étoilesl'atmosphère de l'exoplanète, l'oxygène absorbe certaines couleurs (longueurs d'onde) de la lumière, soit, dans ce cas, la lumièred'uned'de 6,4 micromètres. Lorsque les molécules d'oxygène entrent en collision entre elles ou avec d'autres molécules dans l'atmosphère de l'exoplanète, l'de la collision place lad'oxygène dans un état particulier qui lui permet d'absorber temporairement la lumière infrarouge." C'est ce signal d'qui sera détectable par des instruments installés à bord de télescopes comme Webb.Le projet ESCAPE (Exploring Shortcuts for the Characterization of the Atmospheres of Planets similar to Earth), actuellement en cours, a été lancé dans l'objectif d'identifier rapidement la composition atmosphérique des exoplanètes semblables à la Terre en utilisant les télescopes terrestres et spatiaux existants.Pour plus d'informations, veuillez consulter: projet ESCAPE