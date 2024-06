Elon Musk ne l'avait pas prévu: ce danger cataclysmique menace Mars

Restez toujours informé: suivez-nous sur Google Actualités (icone ☆)



Un cratère d'impact relativement jeune observé par Mars Reconnaissance Orbiter de la NASA.

Crédit: NASA/JPL-Caltech/Univ. of Arizona

Alors que la Terre fait déjà face à la menace des astéroïdes, une nouvelle étude révèle que Mars pourrait être encore plus vulnérable à ces objets spatiaux. Cette découverte pourrait avoir des implications majeures pour les missions futures et la possible colonisation humaine de laLes astéroïdes constituent une menace bien connue pour la Terre, comme en témoigne l'impact de Tcheliabinsk en 2013. Cependant, Mars, située près de la ceinture principale d'astéroïdes entre Mars et Jupiter, pourrait être confrontée à un danger encore plus grand. Les chercheurs ont découvert que la planète rouge pourrait recevoir deux fois plus d'astéroïdes potentiellement dangereux que la Terre.Pour quantifier cette menace, des astronomes de l'Université de Nankin ont utilisé des modèles informatiques simulant les mouvements de milliers d'astéroïdes sur des millions d'années. Ces simulations ont révélé que chaque année, environ 52 gros astéroïdes s'approchent de Mars, contre seulement 20 pour la Terre.L'effet Yarkovsky, une force générée par la ré-irradiation de l'énergie solaire par les surfaces des astéroïdes, joue un rôle crucial dans ces simulations. Cet effet provoque une dérive des astéroïdes vers des zones de vide dans la ceinture principale, où les interactions gravitationnelles avec Jupiter ou Saturne peuvent les envoyer vers les planètes intérieures, y compris Mars.Les missions de la NASA ont déjà observé les impacts de certains de ces astéroïdes. Par exemple, un impact de météorite le 24 décembre 2021 a causé un séisme de magnitude 4, détecté par l'atterrisseur InSight sur Mars. Ces événements soulignent la nécessité de prendre en compte la menace des astéroïdes pour les missions futures et les éventuelles colonies humaines sur Mars.Au-delà du danger, ces astéroïdes offrent également des opportunités scientifiques. Étudier les astéroïdes proches de Mars pourrait améliorer notre compréhension de l'environnement martien et de l'évolution du Système solaire interne. Selon les chercheurs, certains de ces astéroïdes pourraient même être visibles depuis la Terre début 2025, lorsque Mars sera alignée avec notre planète du même côté du Soleil.Cette étude souligne l'importance de surveiller non seulement les astéroïdes proches de la Terre, mais aussi ceux qui menacent Mars. Alors que l'exploration et la colonisation potentielle de Mars progressent, comprendre et atténuer ces risques deviendra essentiel pour la sécurité et le succès de ces missions.