Une étoile en devenir



L'observatoire NOEMA de nuit;

© IRAM / D. Joubert / J.-P. Kornmann

accrétion (L'accrétion désigne en astrophysique, en géologie et en météorologie l'accroissement par apport de matière.)

luminosité (La luminosité désigne la caractéristique de ce qui émet ou réfléchit la lumière.)

masse (Le terme masse est utilisé pour désigner deux grandeurs attachées à un corps : l'une quantifie l'inertie du corps (la masse...)

étoile (Une étoile est un objet céleste émettant de la lumière de façon autonome, semblable à une énorme boule de plasma comme le Soleil, qui est l'étoile la plus proche...)

naine brune (Une naine brune est un objet insuffisamment massif pour être considéré comme une étoile mais plus gros qu'une planète géante....)

matière (La matière est la substance qui compose tout corps ayant une réalité tangible. Ses trois états les plus communs sont l'état solide, l'état liquide, l'état gazeux. La matière...)

autour (Autour est le nom que la nomenclature aviaire en langue française (mise à jour) donne à 31 espèces d'oiseaux qui, soit appartiennent au genre Accipiter, soit constituent les 5 genres Erythrotriorchis, Kaupifalco,...)

température (La température est une grandeur physique mesurée à l'aide d'un thermomètre et étudiée en thermométrie. Dans la vie courante, elle est reliée aux sensations de froid et...)

gaz (Un gaz est un ensemble d'atomes ou de molécules très faiblement liés et quasi-indépendants. Dans l’état gazeux, la matière n'a pas de forme...)

glace (La glace est de l'eau à l'état solide.)

carbone (Le carbone est un élément chimique de la famille des cristallogènes, de symbole C, de numéro atomique 6 et de masse atomique 12,0107.)

molécule (Une molécule est un assemblage chimique électriquement neutre d'au moins deux atomes, qui peut exister à l'état libre, et qui...)

2

situation (En géographie, la situation est un concept spatial permettant la localisation relative d'un espace par rapport à son environnement proche ou non. Il inscrit un lieu dans un cadre plus...)

différente (En mathématiques, la différente est définie en théorie algébrique des nombres pour mesurer l'éventuel défaut de dualité d'une application...)

2

passé (Le passé est d'abord un concept lié au temps : il est constitué de l'ensemble des configurations successives du monde et s'oppose au futur sur une échelle des temps centrée sur le présent....)

Soleil (Le Soleil (Sol en latin, Helios ou Ήλιος en grec) est l'étoile centrale du système solaire. Dans la classification astronomique, c'est une étoile de type...)



Cartes de l'émission de N2H+ et de C18O observées avec NOEMA. Le cercle continu montre la position de la ligne des glaces de CO actuelle, tandis que le cercle en pointillés montre la ligne de glace telle qu'elle était pendant le sursaut de luminosité.

© Anderl, Maret et al. 2020

En savoir plus

observations (L’observation est l’action de suivi attentif des phénomènes, sans volonté de les modifier, à l’aide de moyens d’enquête et d’étude appropriés. Le plaisir procuré explique la très grande participation des...)

Class (CLASS (CLS) est un célèbre groupe de l'underground informatique. CLASS a cessé son activité le 8 janvier 2004 et en a profité pour réaliser...)

Contacts

Cet article vous a plu ? Vous souhaitez nous soutenir ? Partagez-le sur les réseaux sociaux avec vos amis et/ou commentez-le, ceci nous encouragera à publier davantage de sujets similaires !

IRAM 04191+1522 est une proto-étoile dans le nuage du Taureau, à 500 années lumières de la Terre. Sa luminosité est très faible. Si l'on estime le taux d'à partir de saactuelle, on arrive à la conclusion qu'elle n'accumulera pas suffisamment depour devenir une, mais qu'elle deviendra une. Mais IRAM 04191 a t-elle toujours accumulé de laau taux actuel ?Pour répondre à cette question, des chercheurs ont mesuré la ligne des glacesd'IRAM 04191. Cette ligne délimite la région autour de l'étoile dans laquelle laest suffisamment élevée pour maintenir les molécules sous forme deplutôt que de. Les chercheurs ont mesuré la ligne de glace du monoxide de, en observant CO, un isotopologue de cette, directement. La ligne de glace du CO est aussi tracée par une autre molécule: le diazenylium, N, qui est détruit chimiquement par le CO. Mais autour d'IRAM 04191, laest: la ligne de glace tracée par le CO a un rayon beaucoup plus faible que celle tracée par NLes chercheurs ont montré que la forme particulière de l'émission dans IRAM 04191 pouvait être expliquée si sa luminosité avait changé par le. Selon leur modèle, un sursaut de luminosité s'est produit il y a moins de quelques milliers d'années, et a fait briller IRAM 04191 plus de 150 fois plus qu'aujourd'hui.Cette étude, obtenue grâce à l'observatoire NOEMA, montre que l'accrétion du gaz dans les proto-étoiles est épisodique. En supposant que ces sursauts se produisent tous les 13 000 ans comme le suggère les modèles numériques, cela signifie qu'IRAM 04191 atteindra une masse finale d'environ 20% celle duet deviendra étoile de faible masse.Probing episodic accretion with chemistry: CALYPSOof the very-low-luminosity0 protostar IRAM 04191+1522 - Astronomy & Astrophysics.S. Anderl, S. Maret, S. Cabrit, A. J. Maury, A. Belloche, Ph. André, A. Bacmann, C. Codella, L. Podio, and F. Gueth.- Sébastien Maret - IPAG - sebastien.maret at univ-grenoble-alpes.fr- Sibylle Anderl - IPAG - sibylle.anderl aty univ-