Sur le même thême

Les étoiles perdues d'Oméga du Centaure

Étoiles de la structure de Fimbulthul: la couleur des symboles représente leur mouvement propre en latitude galactique. La position actuelle de Oméga du Centaure est indiquée, ainsi que sa trajectoire supposée dans notre Galaxie. © Rodrigo Ibata, ObAS.

Une équipe de chercheurs de l'Observatoire astronomique de Strasbourg (ObAS, Université de Strasbourg/CNRS), de l'Observatoire de Bologne et de l'Université de Stockholm ont mis en évidence un courant d'étoiles qui ont vraisemblablement été arrachées à l'amas globulaire Oméga du Centaure par la. Parmi les 1,7 milliards d'étoiles du catalogue Gaia DR2, ils ont identifié 309 étoiles qui semblent indiquer que cet amas globulaire pourrait en réalité être le résidu d'une. Cette découverte apporte un éclairage nouveau sur l'histoire de la formation de notre, marquée par l'de petites galaxies, dont certains amas globulaires pourraient aujourd'hui être les vestiges.En 1677, Edmond Halley nomme Oméga du Centaure (ω Cen) ce qu'il pense être unequ'il a observée dans ladu Centaure. Mais John Herschel réalisera en 1830 qu'il s'agit en fait d'un amas globulaire qui peut être résolu en étoiles individuelles. Nous savons aujourd'hui qu'Oméga du Centaure est l'amas globulaire le plusde la Voie Lactée: il contient plusieurs millions d'étoiles vieilles d'environ 12 milliards d'années, et situées à environ 18,000 années-lumière de nous. Mais la nature exacte de cetfait: s'agit-t-il vraiment d'un amas globulaire, ou bien pourrait-il être un résidu, le coeur d'unenaine dont laaurait été dispersée par la Voie Lactée ?Cette dernière hypothèse repose en particulier sur le fait que ω Cen contient plusieurs populations d'étoiles, avec une grandede métallicités (la teneur en éléments lourds) et des cinématiques qui trahissent une formation sur une période deétendue. Un argument supplémentaire en faveur de cette hypothèse serait de trouver des débris de l'amas dispersés le long de sondans la Voie Lactée. En effet, lorsqu'une galaxie naine interagit avec une galaxiecomme la nôtre, des étoiles sont arrachées par les forces de marées gravitationnelles résultant de l'avec la Voie Lactée, et ces étoiles restent un temps visible sous forme de courants stellaires, avant de se disperser dans le halo de la galaxie massive.En analysant lesastrométriques du(Gaia DR2) avec un algorithme nommé STREAMFINDER développé à Strasbourg, les chercheurs ont mis en évidence plusieurs courants d'étoiles. L'un d'eux, baptisé structure de Fimbulthul (nommé d'après l'un des fleuves qui existaient au début dudans la mythologie nordique), contient 309 étoiles s'étirant sur 18°, dont deux étoiles pour lesquelles Gaia a aussi mesuré uneradiale.En modélisant les trajectoires des étoiles, il apparaît que la structure de Fimbulthul peut correspondre à un courant ded'étoiles arrachées à ω Cen, s'étendant jusqu'à 28° de l'amas. Desspectroscopiques de 5 étoiles de ce courant avec leCanada France Hawaii montrent que leurs vitesses sont très similaires, et qu'elles ont des métallicités comparables aux étoiles de ω Cen, ce qui renforce l'idée que c'est bien un courant de marée lié à l'orbite de ω Cen qui est détecté.Les chercheurs ont ensuite pu appliquer unpour sélectionner, dans les données Gaia DR2, la portion du courant de marée dans la zone très encombrée à proximité immédiate de l'amas. Des modélisations plus poussées du courant de marée pourraient permettre de contraindre l'histoirede la galaxie naine progéniteur de ω Cen, et permettre de trouver encore plus d'étoiles perdues par ce système dans le halo de la Voie Lactée.