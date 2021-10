Expansion colossale de nano-composites: vers le muscle artificiel

température (La température est une grandeur physique mesurée à l'aide d'un thermomètre et...)

pression (La pression est une notion physique fondamentale. On peut la voir comme une force rapportée...)

humidité (L'humidité est la présence d'eau ou de vapeur d'eau dans l'air ou dans une substance...)



Preuve de concept d'un actionneur souple à base de polymère et de particules à transition de spin (Le spin est une propriété quantique intrinsèque associée à chaque...) courant électrique (Un courant électrique est un déplacement d'ensemble de porteurs de charge...) charge (La charge utile (payload en anglais ; la charge payante) représente ce qui est effectivement...) poids (Le poids est la force de pesanteur, d'origine gravitationnelle et inertielle, exercée par la...) Royal Society of Chemistry (La Royal Society of Chemistry est une société savante située au Royaume-Uni dont le but est...)

amplification (On parle d'amplificateur de force pour tout une palette de systèmes qui amplifient les...)

sens (SENS (Strategies for Engineered Negligible Senescence) est un projet scientifique qui a pour but...)

matériau (Un matériau est une matière d'origine naturelle ou artificielle que l'homme façonne...)

recherche (La recherche scientifique désigne en premier lieu l’ensemble des actions entreprises en vue...)

matériaux (Un matériau est une matière d'origine naturelle ou artificielle que l'homme façonne pour en...)

médecine (La médecine (du latin medicus, « qui guérit ») est la science et la...)

fibres (Une fibre est une formation élémentaire, végétale ou animale, d'aspect filamenteux, se...)

mémoire (D'une manière générale, la mémoire est le stockage de l'information. C'est aussi le souvenir...)

physique (La physique (du grec φυσις, la nature) est étymologiquement la...)

champ électrique (En physique, on désigne par champ électrique un champ créé par des particules...)

irradiation (En physique nucléaire, l'irradiation désigne l'action d'exposer (volontairement ou...)

puissance (Le mot puissance est employé dans plusieurs domaines avec une signification particulière :)

contexte (Le contexte d'un évènement inclut les circonstances et conditions qui l'entourent; le...)

chimie (La chimie est une science de la nature divisée en plusieurs spécialités, à...)

volume (Le volume, en sciences physiques ou mathématiques, est une grandeur qui mesure l'extension...)

dimension (Dans le sens commun, la notion de dimension renvoie à la taille ; les dimensions d'une...)

masse (Le terme masse est utilisé pour désigner deux grandeurs attachées à un...)

densité (La densité ou densité relative d'un corps est le rapport de sa masse volumique à la...)

coefficient de dilatation (Les coefficients de dilatation mesurent l'augmentation relative de volume d'un système lorsque...)

thermique (La thermique est la science qui traite de la production d'énergie, de l'utilisation de...)

architecture (L’architecture peut se définir comme l’art de bâtir des édifices.)

vie (La vie est le nom donné :)

Référence:

Cet article vous a plu ? Vous souhaitez nous soutenir ? Partagez-le sur les réseaux sociaux avec vos amis et/ou commentez-le, ceci nous encouragera à publier davantage de sujets similaires !

Le développement de muscles artificiels ou autres systèmes actionnables repose sur l'élaboration de matériaux à la fois souples et stimulables qui se déforment de façon réversible et contrôlée sous l'action d'un stimulus extérieur comme la, la, l', une excitation électrique...Des scientifiques du LCC et du LAAS (CNRS) ont récemment mis aude tels actionneurs souples à base de polymères dans lesquels ils ont dispersé des particules rigides à transition de spin qui s'allongent avec la température. Le choix de particules en forme d'aiguilles, dispersées et alignées dans la matrice souple, a permis d'obtenir uneexceptionnelle de la déformation dans lede l'alignement, supérieure à celle attendue pour leactif pur. Ces résultats, publiés dans la revue, ouvrent de nombreuses perspectives en robotique douce.La robotique douce est un domaine deen pleine croissance qui utilise dessouples et flexibles capables de se tordre, se plier, se déformer, se déplacer ou adapter leur forme de manière à accomplir des tâches. Les applications sont nombreuses, notamment enpour l'élaboration de muscles artificiels. Les matériaux les plus étudiés pour de tels actionneurs souples sont les élastomères diélectriques, les polymères conducteurs, les matériaux piézo/ferroélectriques, leset fils de polymères enroulés ou torsadés, les matériaux àde forme etc. Selon le mécanismesous-jacent, ils peuvent être actionnés par divers stimuli comme unou magnétique, la température, la pression, l'humidité ou unelumineuse. Chaque famille de matériaux présente ses avantages et ses inconvénients, mais le défi commun reste la nécessité de combiner des propriétés souvent opposées comme laet la souplesse ou la précision et l'adaptabilité, défi qui nécessite en général d'élaborer des matériaux composites.Dans ce, des scientifiques du Laboratoire dede coordination (CNRS) ont récemment élaboré des composites à base de polymères souples dans lesquels sont dispersées des particules rigides à transition de spin (TS). L'actionnement de ces particules repose sur un changement substantiel deavec la température, qui résulte de l'excitation des molécules qui les composent d'un état de spin bas vers un état de spin haut.Afin de canaliser cette déformation associée au phénomène de transition de spin dans une seulepour en amplifier l'effet, les chercheurs ont synthétisé des particules à très fort rapport d'aspect en forme d'aiguilles qu'ils ont ensuite dispersées en les alignant dans la matrice polymère. Cette approche pionnière s'est avérée puissante et a permis d'obtenir des déformations exacerbées dans des matériaux composites contenant 25 % end'aiguilles.Etonnamment, les déformations mesurées dans le sens de l'alignement des aiguilles sont supérieures à la déformation maximale réalisable dans le matériau actif pur. Cette amplification provient principalement des interactions élastiques entre les particules rigides et la matrice molle. Lade travail élevée et lecolossal qui en résultent font de ces matériaux composites d'excellents candidats pour des actionneurs souples. En collaboration avec des chercheurs du Laboratoire d'analyse et d'des systèmes (CNRS), l'excellente contrôlabilité et durée de(plusieurs dizaines de milliers de cycles d'actionnement) de ces actionneurs a pu être démontrée.Colossal expansion and fast motion in spin-crossover@polymer actuatorsMario Piedrahita-Bello, José Elias Angulo Cervera, Alejandro Enriquez-Cabrera, Gábor Molnár, Bertrand Tondu, Lionel Salmon et Azzedine Bousseksou,12 octobre 2021.DOI:10.1039/d1mh00966d.