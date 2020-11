Faire du CO2 une ressource plutôt qu'un déchet

2



© Ally Aukauloo

Pour que le COne soit plus seulement ce gaz honni de notre planète et devienne une ressource, il est nécessaire de développer des stratégies de synthèse permettant de briser, à moindre coût, les fortes liaisons carbone-oxygène, pour obtenir des produits à plus haute valeur ajoutée.Pour cela, des équipes de l'demoléculaire et desd'Orsay(CNRS/Université Paris-Saclay) et du Service de bioénergétique,structurale et mécanismes(CEA/DRF/JOLIOT,Paris-Saclay) se sont inspirés du fonctionnement d'enzymes comme le Carbon Monoxide Dehydrogenase(CMD) qui transforme naturellement le COen produits directement utilisables comme des alcools -OH ou des acides CO-OH.Pour réaliser cette transformation, les chercheurs ont imaginé unencore plus performant dérivé d'une porphyrine de, connu pourtant pour être un des meilleurs catalyseurs actuels pour la réduction du CO. Ils ont mis en évidence l'influence de l'du fer, site actif duqui, en fonction de sa, facilite plus ou moins l'approche des protons H nécessaires à la rupture de la liaison CO. En faisant varier l'encombrement de ce dérivé porphyrinique à proximité du fer, ils sont parvenus à optimiser ladu site actif pour faciliter l'arrivée des protons à proximité du CO, et donc sa transformation. Résultats à retrouver dans la revuePhilipp Gotico, Loïc Roupnel, Regis Guillot, Marie Sircoglou, Winfried Leibl, Zakaria Halime et Ally Aukauloo.- Septembre 2020