Fusion galactique: un spectacle cosmique capturé par Hubble

Galaxies spirales UGC 05028 et UGC 05029, également connues sous le nom d'Arp 300, capturées par le télescope spatial Hubble. Cette image montre la formation rapide d'étoiles déclenchée par l' interaction (Une interaction est un échange d'information, d'affects ou d'énergie entre deux agents au sein...)

Crédit: NASA/ESA/J. Dalcanton (Université de Washington)/R. Windhorst (Université d'État de l'Arizona)/Traitement: Gladys Kober (NASA/Université Catholique d'Amérique)

Le télescope spatial Hubble révéla un spectacle cosmique saisissant: la fusion de deux galaxies spirales, nommées UGC 05028 et UGC 05029, connues sous le nom d'Arp 300.L'interaction gravitationnelle entre ces deux galaxies est un phénomène captivant. La plus petite, UGC 05028, est fortement influencée par le champ gravitationnel de sa compagne plus imposante, UGC 05029. Cette danse gravitationnelle a conduit UGC 05028 à adopter une structure asymétrique et irrégulière, invisible depuis les télescopes basés sur Terre, mais distinctement capturée par Hubble.Les images de Hubble montrent ces galaxies "face-à-face", c'est-à-dire avec leurs centres lumineux et leurs bras en spirale clairement visibles. Cette perspective révèle leur forme circulaire et disqueuse, contrairement à une vue de côté où elles paraîtraient plus ovales et écrasées. À noter, une autrevue de côté est également présente dans l'image, sous UGC 05029.Une particularité remarquable est le nœud lumineux situé au sud-est du noyau d'UGC 05028, possiblement le résultat d'une autregalactique en cours. Une fois cette fusion achevée, le reste de lasera absorbé, favorisant la formation d'uncentral proéminent, similaire à celui observé dans UGC 05029, etla naissance de nouvelles étoiles.La formation rapide d'étoiles est particulièrement évidente dans UGC 05029. L'interaction avec UGC 05028 a déclenché une naissanceintense, visible à travers de nombreuses étoiles géantes bleues chaudes sur les bras ende UGC 05029.En étudiant Arp 300, Hubble nous aide à mieux comprendre la relation entre les caractéristiques physiques de ces galaxies et la dynamique de leur formation stellaire. De plus, cettea permis de capturer d'autres objets dans legalactique, dont un regroupement de cinq galaxies lointaines près du bas de l'image.Ces découvertes soulignent l'importance de l'observation spatiale pour notre compréhension de l'Univers, offrant un aperçu des forces dynamiques qui façonnent les galaxies et stimulent la création de nouvelles étoiles.