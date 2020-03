La géométrie moléculaire de solides organiques révélée par Résonance Magnétique Nucléaire

Les propriétés d'un matériau dépendent de sa structure. Cependant, la structure atomique ou moléculaire d'un solide reste très difficile à déterminer lorsque le matériau à analyser ne forme pas de cristaux de taille et qualité élevées, limitant ainsi la possibilité de développer de nouveauxpour des applications ciblées. Récemment, des chercheurs de l'deRadicalaire de Marseille ont démontré que la(RMN) ensolide peut permettre d'obtenir de manière non invasive une information structurale difficilement accessible pour des matériaux organiques sous forme de: lades molécules qui composent le solide.LaMagnétique(RMN) est unclé pour déterminer la structure chimique d'un composé. Elle permet d'obtenir des informations structurales, telles que le type de groupes fonctionnels et de liaisons chimiques entre les, et ce, de manière non invasive. Dans les années 60, le Prix Nobel Martin Karplus révolutionne la RMN en découvrant l'existence d'une relation simple entre la valeur du couplageentre deux atomes séparés par trois liaisons chimiques (), mesurable par RMN, et l'de(ou dièdre) du fragment moléculaire correspondant. Cette découverte a démontré que la RMN est non seulement utile pour déterminer la formule semi-développée d'un composé, mais aussi pour déterminer sa structure tri-dimensionelle. Essentiellement de nature empirique, ces relations, connues depuis sous le nom d'équations de Karplus, ont été largement exploitées dans les quarante dernières années pour la détermination de la géométrie moléculaire dans des composés organiques en phase, que ce soit des petites molécules ou des protéines, aidant à éclaircir les relations entre leur structure et leurAvoir accès à la structure 3D est d'autant plus important pour les solides moléculaires, car la géométrie des molécules qui composent le solide contribue à lades propriétés physico chimiques ainsi que de réactivité chimique duet détermine ses applications d'undemacroscopique. Cependant, à cause de la difficulté à observer et mesurer les couplagesen phase solide, aucune étude démontrant l'existence de relations de type Karplus pour l'analyse de composés solides avait été reportée dans la littérature, jusqu'à ceDans une étude parue dans la revueen Novembre dernier et affichée dans la quatrième de couverture, les chercheurs de l'Institut de Chimie Radicalaire de Marseille ont prouvé pour la première fois l'existence d'une relation de type Karplus pour des systèmes en phase solide.L'existence d'une telle relation a été initialement révélée par de calculs, et ensuite validée expérimentalement par RMN du solide en analysant unde composés organiques solides constitués d'acides aminés, de sucres et de principes actifs de. Cela a permis d'obtenir pour la première fois l'expression mathématique d'une fonction de type Karplus pour des matériaux: telle qu'un "moléculaire", cette fonction constitue un outil simple pour déterminer des angles de torsion en phase solide par RMN, et accéder ainsi à la géométrie moléculaire des matériaux organiques avec une précision de 10°. Ces résultats ouvrent de nouvelles perspectives pour l'utilisation de la RMN dans l'analyse de matériaux solides qui ne forment pas de cristaux de taille et qualité suffisamment élevées pour être analysés pardes rayons X, et se positionne encore plus comme un outil indispensable en sciences des matériaux.P. Thureau, I. Carvin, F. Ziarelli, S. Viel, G. Mollica* “A Karplus Equation for the Conformational Analysis of Organic Molecular Crystals”, 16047-16051.