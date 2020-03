La Grande tache rouge de Jupiter diminue en taille mais pas en épaisseur

Grande tache rouge (La grande tache rouge de Jupiter est un gigantesque anticyclone de l'atmosphère de Jupiter situé à 22°S de latitude. Long d'environ 25 000 km et large de près de 12 000 km (1979), il est donc...)

anticyclone (Un anticyclone est une zone de circulation atmosphérique autour d'un centre de haute pression. Leur sens de rotation est lié à la force de Coriolis: ils tournent dans le sens horaire dans l'hémisphère nord et...)

Terre (La Terre est la troisième planète du Système solaire par ordre de distance croissante au Soleil, et la quatrième par taille et par masse croissantes. C'est la plus grande...)



Jupiter vue de Hubble (Le télescope spatial Hubble (en anglais, Hubble Space Telescope ou HST) est un télescope en orbite à environ 600 kilomètres d'altitude, il effectue un tour complet de la...) NASA (La National Aeronautics and Space Administration (« Administration nationale de l'aéronautique et de l'espace ») plus connue sous son abréviation NASA, est l'agence gouvernementale responsable du programme spatial des...)

observation (L’observation est l’action de suivi attentif des phénomènes, sans volonté de les modifier, à l’aide de moyens d’enquête et d’étude appropriés. Le plaisir procuré explique la très grande participation des...)

Institut (Un institut est une organisation permanente créée dans un certain but. C'est habituellement une institution de recherche. Par exemple, le Perimeter Institute for Theoretical Physics est un tel institut.)

recherche (La recherche scientifique désigne en premier lieu l’ensemble des actions entreprises en vue de produire et de développer les connaissances scientifiques. Par extension métonymique, la...)

dynamique (Le mot dynamique est souvent employé désigner ou qualifier ce qui est relatif au mouvement. Il peut être employé comme :)

rouge (La couleur rouge répond à différentes définitions, selon le système chromatique dont on fait usage.)

temps (Le temps est un concept développé par l'être humain pour appréhender le changement dans le monde.)

surface (Une surface désigne généralement la couche superficielle d'un objet. Le terme a plusieurs acceptions, parfois objet géométrique, parfois frontière physique, et est souvent abusivement...)

sonde (Une sonde spatiale est un vaisseau non habité envoyé par l'Homme pour explorer de plus près des objets du système solaire et, pour certaines, l'espace qui est au-delà. Cela couvre à la...)

Bibliographie:

Jupiter, la plus grande planète de notre système solaire, est avant tout composée de liquides et de gaz. Jets, vents et tourbillons dessinent au sein de ses nuages de nombreuses bandes parallèles ainsi que des taches colorées dont l'une d'elles se distingue nettement: la, unde la taille de laobservé depuis plus de 350 ans mais qui diminue subitement de taille ces dernières années.Cette couche de nuages, très opaque, rend difficile l'en profondeur. Mais grâce à leurs expériences de laboratoire, leurs analyses et leurs simulations numériques, des scientifiques de l'desur les phénomènes hors équilibre (CNRS/Aix-Marseille Université/Ecole centrale de Marseille) ont pu étudier lades grands tourbillons et déterminer l'équilibre universel des forces qui les dessinent.Leur modèle prédit ainsi l'épaisseur de la Grande tache, restée étonnamment constante dans le, malgré la contraction de sa. Des résultats publiés dansle 16 mars 2020, et bientôt confrontés avec les prochaines observations de laJuno de la NASA, lancée en 2011.Remote determination of the shape of Jupiter's vortices from laboratory experiments,, 16 mars 2020,DOI: 10.1038/s41567-020-0833-9