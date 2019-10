Greffer des molécules comme on pose un module lunaire

© M. Kepenekian et al. 2019

Greffer une molécule sur une surface peut lui faire perdre ses propriétés les plus intéressantes. Des scientifiques de l'Institut des sciences chimiques de Rennes (CNRS/Université de Rennes 1/École Nationale Supérieure de Chimie de Rennes/INSA Rennes) et de l'dede Rennes (CNRS/Université de Rennes 1) ont lié des clusters de molybdène à uned'or, en altérant peu leur. Publiés dans, ces travaux aideront à la fonctionnalisation de nano-objets.Au fil des ans, les scientifiques ont élaboré une large bibliothèque de molécules aux remarquables propriétés chimiques, optiques, magnétiques, etc. Mais lorsque ces briques sont liées à une surface afin d'être utilisées dans des applications concrètes, les interactions avec ce substrat réduisent, voire annulent, leurs propriétés. Par exemple, les clusters de molybdène perdent facilement leurs propriétés de luminescence dans l'infrarouge. Des scientifiques de l'Institut des sciences chimiques de Rennes (ISCR, CNRS/Université de Rennes 1/ENSC Rennes/INSA Rennes) et de l'Institut de physique de Rennes (IPR, CNRS/Université de Rennes 1) sont parvenus à conserver ces propriétés après avoir greffé ces clusters sur des surfaces d'or.Les scientifiques ont pour cela utilisé des ligands de thiocyanate, unecommerciale qui comporte de l'qui s'accroche bien au molybdène et duqui présente des affinités avec l'or. Quatre des six molécules de thiocyanate greffées au cluster permettent ainsi de l'arrimer au substrat d'or, suivant une forme qui évoque celle d'un. Sans ces ligands, la surface métallique empêcherait l'émission dedu cluster lors de sa désexcitation. À l'échelle de l', les'autoassemble en une monocouche très dense et luminescente, aux émissions infrarouges à peine différentes de celles des clusters isolés. Cela pourrait permettre de concevoir des dispositifs lumineux, y compris aux échelles nanométriques, qui intéresseraient des domaines tels que la bio-imagerie, le photovoltaïque ou lesM. Kepenekian, Y. Molard, K. Costuas, P. Lemoine, R. Gautier, S. Ababou-Girard, B. Fabre, P. Turban, S. Cordier.- Juin 2019