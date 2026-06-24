🌀 Guerre galactique dans notre voisinage: le Petit Nuage de Magellan se fait déchirer

Restez toujours informé: suivez-nous sur Google Actualités (icone ☆)



Les flèches indiquent la direction du mouvement des étoiles dans le Petit Nuage de Magellan.

Crédit: ESO/VISTA VMC/ AIP/ S. Vijayasree

Le Petit Nuage de Magellan, une petite galaxie naine, est en train de se faire littéralement déchirer par son plus grand voisin, le Grand Nuage de Magellan.Ce phénomène ébranle notre vision des galaxies voisines de la Voie lactée. Les étoiles du Petit Nuage s'éloignent de leur centre à une vitesse vertigineuse de 61 000 km/h, et ce mouvement concerne la quasi-totalité de la. Cette découverte, publiée dans la revue, révèle une véritable guerre gravitationnelle dans notre arrière-cour cosmique.Ces deux galaxies sont les satellites les plus proches de notre Voie lactée. Le Grand Nuage se trouve à environ 160 000 années-lumière de la, tandis que le Petit Nuage est un peu plus loin, à 200 000 années-lumière. Le premier contient environ 30 milliards d'étoiles, le second environ 3 milliards – à comparer aux 200 milliards d'étoiles de la Voie lactée. Tous deux sont reliés par un immense ruban de gaz et de poussière, le Courant magellanique, vestige de leurs interactions passées avec notrePour aboutir à cette découverte, les astronomes ont utilisé plus de dix ans d'observations issues du relevé VISTA des Nuages de Magellan (VMC). En mesurant les déplacements de milliers d'étoiles, ils ont constaté que toutes – même celles proches du centre – se déplacent vers l'extérieur. Leurs trajectoires sont alignées sur un axe précis, ce qui prouve que c'est bien l'attraction du Grand Nuage, et non de la Voie lactée, qui provoque cette expansion.Les conséquences de cette lutte galactique sont spectaculaires. À ce rythme, les étoiles du Petit Nuage auront parcouru plusieurs milliers d'années-lumière dans les quelques centaines de millions d'années à venir, déformant irrémédiablement la galaxie. Il est même possible que le Petit Nuage soit complètement coupé en deux avant que les deux nuages n'entrent enavec la Voie lactée, dans environ 2,4 milliards d'années. Une étude antérieure avait déjà envisagé ce phénomène, mais la nouvelledémontre qu'il touche l'de la galaxie.Ces résultats remettent en cause une idée bien établie: les scientifiques pensaient que le Petit Nuage tournait sur lui-même, comme un disque. En réalité, ses mouvements internes sont dominés par les perturbations gravitationnelles répétées du Grand Nuage sur des milliards d'années.Grâce à la qualité exceptionnelle des mesures du relevé VMC, les astronomes espèrent bientôt obtenir une image plus complète du Petit Nuage. Un nouvel instrument, installé récemment sur le télescope VISTA, permettra de cartographier les mouvements des étoiles en trois dimensions. De quoi lever les dernières inconnues de cette petite galaxie en pleine tourmente.