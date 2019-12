Imagerie hyperspectrale: voir l'invisible

L'imagerie hyperspectrale consiste à acquérir l'intensité lumineuse émise par un matériau dans de nombreuses (typiquement plusieurs centaines) longueurs d'ondes différentes, pouvant couvrir le spectre électromagnétique du domaine visible au proche, voir dans le domaine. Ainsi, pour chaque, nous disposons d'une caractérisation dusous la forme d'unà plusieurs centaines de dimensions. De la même manière que l'information depermet de distinguer desdifférents qui auraient la même intensité lumineuse et qui ne seraient donc pas différentiables avec une image en, l'hyperspectrale permet de distinguer finement des matériaux qui pourraient apparaître identiques à l'oeil nu !Les applications sont multiples et variées: dans le domaine biomédical pour l'analyse de pathologies de la, en agriculture de précision pour caractériser unhydrique ou la détection précoce de parasites, pour l'de l'avec la détection et le suivi de la, de la qualité de l', jusqu'à la chasse aux exoplanètes en... Les progrès technologiques récents ont grandement popularisé ce type d'imageurs, désormais embarqués sur des, des drones ou pour des études in-situ.Cependant, le traitement optimal de cesestparticulièrement complexe par la grandedes données. Évoluant dans un espace à plusieurs centaines de dimensions, les données ont des propriétésbien différentes des données habituellement manipulées en. Si on considère une grande image, il est par exemple presque certain qu'il n'existera pas deux pixels avec la même valeur. Comment alors calculer une simple matrice deou un? Depuis une quinzaine d'années, je me suis donc attaché à développer des méthodes de traitement et d'analyse innovantes visant à extraire l'information de données hyperspectrales. Les problématiques rencontrées concernent différents aspects.Les travaux dede Jocelyn Chanussot ont donc des applications variées. Par exemple, pour le débruitage des données qui peuvent se retrouver fortement bruitées car celles-ci sont particulièrement sélectives en termes de longueurs d'lors de leur mesure. Ou encore la classification des données, qui est l'de chaque pixel à une classe - un matériau - donné, de manière supervisée ou non.Autres exemples d'applications: le démélange spectral ou l'identification au sein d'une même mesure des différents composés qui sont mélangés et l'estimation de leurs abondances respectives. Enfin, il est possible de citer également la compression. Même si les mesures sont effectuées sur plusieurs centaines de longueurs d'ondes, laintrinsèque des données est bien plus petite. Estimer cette dimension intrinsèque permet, d'une part, d'estimer lede composants purs présents dans un, mais ouvre également la voie à une compression efficace des données, ce qui est capital tant pour le stockage que pour la transmission de ces images, depuis une plateforme satellitaire par exemple.Pour traiter ces problèmes, des méthodes avancées de traitement de l'information ont été développées. Dans ce domaine comme dans beaucoup d'autres, les techniques d'profond (deep learning) et d'jouent un rôle crucial. Mais il est également primordial de considérer la spécificité de ces données, qui ne sont pas qu'une simplemathématique, une matrice à trois dimensions qui aurait été générée par unde calcul. Et pour cause, ces données proviennent d'un, observé dans des conditions réelles par un instrument. Ainsi, les travaux de Jocelyn Chanussot touchent à des enjeux de pluridisciplinarité: quel est l'impact de l'sur les observations, comment les données sont-elles calibrées, etc. ? Tous ces aspects sont abordés par le biais de collaborations et de discussions indispensables avec des experts des différents domaines applicatifs.Depuis 2009, Jocelyn Chanussot organise une conférence internationale, WHISPERS () avec le soutien de laIEEE: cet événement annuel s'est rapidement imposé comme le rendez-vous annuel de la communauté internationale spécialisée sur ce sujet. Depuis deux ans, la conférence scientifique est couplée avec un salon professionnel, SpectroExpo, permettant ainsi un rapprochement avec leindustriel.