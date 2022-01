L'intérieur de la planète Mercure se dévoile un peu plus



Mercure, photographiée par la sonde Messenger (Le programme MESSENGER (en anglais : Mercury Surface, Space Environment, Geochemistry and...)

© NASA (La National Aeronautics and Space Administration (« Administration nationale de...)

Vue polaire de l'hémisphère nord (Le nord est un point cardinal, opposé au sud.) moyenne (La moyenne est une mesure statistique caractérisant les éléments d'un ensemble de...)

La figure centrale associe chaque lettre à une cellule de convection (La convection est un mode de transfert d'énergie qui implique un déplacement de...)

© Wardinski I. / Amit H. / Langlais B. / Thébault E. / Beaunay S.

Mercure possède un noyau métallique occupant jusqu'à 85 % de son rayon. Aujourd'hui, une analyse poussée de la morphologie du champ magnétique de Mercure a permis de caractériser la structure de son noyau, jusqu'alors inconnue.Lede Mercure présente globalement une structure axisymétrique, alignée sur l'axe de rotation de la. Il y a également des structures de plus petites échelles spatiales qui sont visibles, notamment près des pôles de la planète. Sur, de telles structures existent aussi. Elles sont reliées à la nature même des mouvements générant legéomagnétique, à l'intérieur du noyau. Ceux-ci s'organisent schématiquement le long de tubes, ou cylindres, parallèles à l'axe de rotation, et allant d'un hémisphère à l'autre. Le noyau, solide, constitue un obstacleà ces cylindres. Ils sont tangents à la partie solide, et il y a deux zones polaires au sein desquelles de tels mouvements ne vont pas d'un hémisphère à l'autre. Au bord de ces zones, les mouvements vont avoir tendance à concentrer (ou à les éloigner, selon ledu mouvement) les lignes du champ magnétique. On peut ainsi 'voir' le rayon de laen regardant à quelleces structures caractéristiques sont présentes.Nous observons à lade Mercure une signature similaire mais plus faible que dans le cas de la Terre, au moinsdude la planète. Ces structures caractéristiques sont présentes à une colatitude d'environ 25°. Pour interpréter cette signature en termes de structure interne, il est nécessaire d'y combiner des hypothèses sur la composition du noyau et sonde stratification. Le noyau interne de Mercure a un rayon qui pourrait être compris entre 500 et 660 km, pour une épaisseur correspondante de la couche stratifiée variant de 880 à 500 km.The internal structure of Mercury's core inferred from magnetic- Journal of Geophysical Research - Planets, 126.Ingo Wardinski, Hagay Amit, Benoit Langlais et Erwan Thébault.- Ingo Wardinski -Terre etde Strasbourg (ITES) / EOST - Ingo.wardinski at unistra.fr- Benoit Langlais - Laboratoire deet Géodynamique (LPG) / OSUNA - benoit.langlais at univ-nantes.fr- Erwan Thébault - Laboratoire Magma et Volcans (LMV) / OPGC - erwan.thebault at.fr