Sous la surface de Mercure, une couche de diamants épaisse de 18 km

Scénario proposé pour la formation de diamant à la frontière noyau-manteau de Mercure.

(a) Cristallisation de l'océan magmatique saturé en carbone et production potentielle de diamant à sa base.

(b) Cristallisation du noyau interne et exsolution du diamant à la frontière noyau-manteau.

Crédit: Dr. Yanhao Lin et Dr. Bernard Charlier.

Une nouvelle étude révèle la présence possible d'une couche de diamant au sein de Mercure.Cette découverte pourrait bien changer notre compréhension de la planète la plus proche du Soleil. Les scientifiques se sont penchés sur la composition interne de Mercure, proposant que des conditions extrêmes ont pu favoriser la formation de diamants au niveau de la frontière noyau-manteau.Mercure, une planète connue pour sa surface sombre et son noyau dense, recèle bien des mystères. Les missions passées, telles quede la NASA, avaient révélé une abondance deà sa surface, laissant entrevoir un passé riche en. Cesont incité les chercheurs à explorer l'histoire volcanique de la planète.Des chercheurs en Chine et en Belgique ont utilisé des expériences sous haute pression et des modélisations thermodynamiques pour simuler les conditions internes de Mercure. Dr. Yanhao Lin explique que la pression et la température élevées ont permis de mettre en évidence une formation deà partir de graphite dans des conditions similaires à celles de Mercure.Leur travail suggère que le graphite présent à la surface de Mercure pourrait provenir d'un océan magmatique riche en carbone qui s'est solidifié, formant une croûte graphiteuse. Cependant, les conditions au niveau de la frontière noyau-manteau seraient assez extrêmes pour transformer le graphite en diamant, aboutissant à une couche pouvant atteindre 18 kilomètres d'épaisseur.Cette découverte a des implications sur la compréhension du champ magnétique de Mercure, qui est particulièrement fort pour une planète de cette taille. La formation de diamants pourrait influencer la dynamiqueet ladans le noyaude la planète, impactant ainsi la génération du champ magnétique.Enfin, cette étude ouvre des perspectives intéressantes pour les systèmes exoplanétaires riches en carbone. Les processus de formation de diamants sur Mercure pourraient également se produire sur d'autres planètes, offrant de nouvelles pistes pour l'exploration spatiale et la recherche de planètes similaires.