Janus: une structure qui modifie le son différemment selon sa provenance

Les métamatériaux sont conçus pour modifier les ondes incidentes qu'ils reçoivent avec une précision inatteignable par des surfaces naturelles. Des scientifiques de l'Institut Jean Lamour (CNRS/Université de Lorraine) ont ainsi développé Janus, une métastructure capable de traiter différemment des ondes acoustiques selon qu'elles arrivent de la gauche ou de la droite. Publiés dans, ces travaux reposent notamment sur des systèmes rotatifs qui font résonner le son de manière extrêmement contrôlée et sélective.Les métastructures, métasurfaces et autres métamatériaux, sont spécifiquement conçus pour manipuler et structurer les ondes qui viennent à leur contact. Cela peut par exemple servir à absorber des sons de certaines fréquences sansaux autres, ou à laisser de la musique sortir d'une pièce sans permettre auextérieur d'entrer. Ces systèmes peuvent atteindre de hauts niveaux de, aude pouvoir cumuler plusieurs propriétés au sein d'uneou d'un dispositif compact, et de traiter différemment des ondes en fonction de leur direction. Inspirés par le dieu romain Janus, pourvu de deux visages, des scientifiques de l'équipede l'Jean Lamour (CNRS/Université de Lorraine) ont développé des métastructures acoustiques appelées Janus, qui modifient indépendamment des ondes sonores selon qu'elles viennent de la droite ou de la gauche.Ces métastructures ont été imaginées à partir de simulations numériques et de mesures expérimentales qui ont guidé la conception de leurs surfaces complexes. En effet, elles sont constituées de systèmes rotatifs enpolylactique (PLA), unbiodégradable courant dans l'industrie, qui agissent comme des résonateurs acoustiques. Ce système module lades ondes incidentes, et ce d'une manièreselon qu'elles viennent de la droite ou de la gauche. Le système est reconfigurable par de légers changements de, et en jouant sur lades systèmes rotatifs (qui avoisinent les 720 tours minute). Les métastructures Janus peuvent ainsi effectuer des réfractions négatives, focaliser, absorber, diffuser ou dédoubler des faisceaux d'ondes. Les chercheurs tentent à présent de faire fonctionner Janus dans davantage de directions que strictement gauche ou droite, et de lui faire réaliser davantage de manipulations d'ondes.Yifan Zhu, Liyun Cao, Aurélien Merkel, Shi-Wang Fan, Brice Vincent & Badreddine Assouar.Janus acoustic metascreen with nonreciprocal and reconfigurable phase modulations12 () 7089.- Badreddine Assouar -à l'Institut Jean Lamour - badreddine.assouar at univ-lorraine.fr- Stéphanie Younès - Responsable- Institut dedu- inc.communication at cnrs.fr- Anne-Valérie Ruzette - Chargéepour la communication - Institut de chimie du CNRS - anne-valerie.ruzette at cnrs.fr- Christophe Cartier dit- Chercheur à l'Institut parisien de chimie moléculaire & Chargé de mission pour la communication scientifique de l'INC - inc.communication at cnrs.fr