Jupiter: la Grande Tache Rouge se déforme

Des astronomes ont utilisé des données du télescope spatial Hubble sur une période de 90 jours (de décembre 2023 à mars 2024), lorsque Jupiter était située entre 630 et 824 millions de kilomètres luminosité oscillation

Les observations montrent que la Grande Tache Rouge n'est pas aussi stable qu'elle en a l'air. Elle change de forme, oscillant et bougeant comme de la gélatine. La cause de cette oscillation de 90 jours reste inconnue.

Ces observations font partie d'un programme dirigé par Amy Simon du Centre spatial Goddard de la NASA.

Crédit: NASA, ESA, STScI, Amy Simon (NASA-GSFC) ; Traitement d'image: Joseph DePasquale (STScI).



Des cartes en couleur ont été créées pour chaque date, en utilisant des filtres spécifiques pour le rouge, le vert et le bleu. Elles ont été améliorées pour mieux voir les détails. Chaque carte montre une zone autour de −23° de latitude et de la longitude de la Grande Tache Rouge. On peut voir une "ouverture" au-dessus de la Grande Tache Rouge les 10 décembre, 24 février et 8 mars.

Un colosse qui oscille. L'immense tache rouge de Jupiter, connue pour être la plus grande tempête de notre Système solaire, n'est pas aussi immuable qu'elle en a l'air. Une observation récente révèle un phénomène étonnant: elle oscille et se déforme sur une période de 90 jours.Depuis plus de 150 ans, la Grande Tache Rouge intrigue les astronomes. Mais ce nouveau comportement, capturé par le télescope Hubble entre décembre 2023 et mars 2024, apporte un éclairage inédit sur cette, souvent perçue comme un tourbillon stable.Les scientifiques ont remarqué que cette tempête, bien que massive et redoutable, se contracte et s'étire légèrement tout en vibrant, tel une masse de gélatine. Amy Simon, de la NASA, explique que c'est la première fois que les images de Hubble, grâce à leur haute résolution, permettent de détecter un tel changement dans la forme de la tempête. Jusqu'à présent, cette oscillation de forme n'avait jamais été observée.Cette oscillation intrigue d'autant plus que son origine reste inconnue. La Tache Rouge a toujours été considérée comme piégée entre deux courants-jets puissants, ce qui semblait la maintenir en place. Cependant, lors de ces observations, la tempête géante a montré des variations significatives dans sa taille, sa couleur et sa luminosité. À chaque contraction, son cœur devenait plus lumineux dans l'ultraviolet, laissant supposer que des changements atmosphériques internes pourraient en être responsables.L'équipe de chercheurs a noté que la Tache Rouge accélère et décélère en interaction avec les courants-jets qui l'entourent. Cependant, contrairement aux tempêtes de Neptune qui changent de latitude de façon imprévisible, la Tache Rouge semble piégée dans sa bande actuelle de vents.Depuis quelques années, les astronomes suivent la réduction progressive de cette tempête colossale. La Tache Rouge se rétrécit lentement, et Simon prédit qu'elle continuera de diminuer jusqu'à atteindre une taille stable. Une fois qu'elle sera suffisamment petite, elle pourrait se stabiliser dans sa bande de vents, où elle serait définitivement piégée.Les chercheurs espèrent que de nouvelles observations haute résolution permettront de percer les mystères de cette oscillation. Pour l'instant, Hubble n'a observé qu'un seul cycle, mais les résultats préliminaires sont déjà très prometteurs.