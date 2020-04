Lever le voile sur l'intérieur des planètes géantes



Vue rapprochée de l'équateur de Jupiter © NASA / JUN

Vues des nuages de méthane sur Uranus et Neptune

Uranus: HST, crédits: NASA/Sromovsky ;

Pic du Midi et images amateur d'après la base PVOL ;

Neptune: HST

© NASA/Karksoshka

Quelques-unes des clés de la compréhension de l'origine du système solaire se trouvent à l'intérieur des planètes géantes. Si la sonde spatiale Juno a récemment permis de détecter pour la première fois de lad'dans l'de Jupiter (Li et al. 2020), une mission vers Uranus et Neptune (Guillot & Fletcher 2020) sera nécessaire pour mieux comprendre lade l'atmosphère de ces planètes géantes et réellement sonder leur intérieur.D'après la légende, Zeus (Jupiter) cachait ses méfaits sous un voile nuageux mais sa femme Héra (Juno) dissipa les nuages pour le confronter. LaJuno, ende Jupiter depuis 2016 a réussi à lever une partie du voile que constitue la couche nuageuse de Jupiter pour nous permettre de mesurer l'abondance d'un élément capital pour notre compréhension de cette: l'eau. Juno a ainsi mesuré que l'eau dans Jupiter est au moins aussi abondante que l'dans le, et au maximum 5 fois plus abondant.Ce résultat a été possible grâce aux mesures de l'instrument MWR (MicroWave Radiometer) de Juno, une série d'antennes permettant de mesurer la brillance de Jupiter provenant des couches profondes de son atmosphère, plusieurs centaines deen dessous de la couche visible des nuages (Fig. 1). Mais la mesure était difficile: contrairement à ce qui était attendu, l'atmosphère profonde de Jupiter voit son abondance envarier très significativement. Or l'ammoniac (NH3), masque l'dudû à la vapeur d'eau (H2O) présente en profondeur. L'équipe Juno s'est concentrée sur la mesure du signal provenant d'une zone équatoriale, où l'abondance d'ammoniac est relativement uniforme verticalement pour pouvoir en déduire cette abondance d'eau.La contrainte sur l'abondance d'eau est importante, mais elle reste imprécise. En effet, nous ne comprenons pas comment lachange dans l'intérieur de la planète, pourquoi l'ammoniac est si, quel est le rôle des tempêtes dans ledepuis l'intérieur. Les planètes géantes, de par leur atmosphère faite d'et d'et de par l'absence d'une, ont unetrèsde celle de laPour comprendre ce qui se passe non seulement à l'intérieur de Jupiter, mais aussi dans les atmosphères des exoplanètes (dont de nombreuses semblent composées d'hydrogène et d'hélium), il paraît indispensable d'explorer les 2 dernières planètes du, Uranus et Neptune. En effet, ces planètes possèdent des atmosphères actives (Fig. 2) dont les orages et tempêtes peuvent être étudiés précisément car ils ne proviennent pas des couches profondes de l'atmosphère. Contrairement à toutes les autres planètes du système solaire, Uranus et Neptune n'ont jamais été visitées par un(unen orbite autour de la planète). Une mission internationale vers l'une de ces planètes incluant un orbiteur et une sonde atmosphérique permettrait de comprendre ce qui se passe dans les entrailles de ces planètes.Li, C., A. Ingersoll, S. Bolton, S. Levin, M. Janssen, S. Atreya, J. Lunine, P. Steffes, S. Brown, T. Guillot, M. Allison, J. Arballo, A. Bellotti, V. Adumitroaie, S. Gulkis, A. Hodges, L. Li, S. Misra, G. Orton, F. Oyafuso, D. Santos-Costa, H. Waite, and Z. Zhang, The water abundance in Jupiter's equatorial zone. Nature Astronomy (Advanced Online Publication, Feb 2020).Guillot T., Fletcher N. L., Revealing giantinteriors beneath the cloudy veil. Nature Communications (Publication on 25 Mars 2020)https://www.nature.com/articles/s41467-020-15431-5Tristan Guillot, Observatoire de la Côte d'Azur - tristan.guillot at oca.eu