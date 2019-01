Liaisons dans les profondeurs du tableau périodique

tableau (Tableau peut avoir plusieurs sens suivant le contexte employé :)

expérimentale ( En art, il s'agit d'approches de création basées sur une remise en question des dogmes dominants tant sur le plan formel, esthétique, que sur le plan culturel...)

arsenic (L’arsenic est un élément chimique de la famille des pnictogènes, de symbole As et de numéro atomique 33, présentant des...)

matériaux (Un matériau est une matière d'origine naturelle ou artificielle que l'homme façonne pour en faire des objets.)

hydrogène (L'hydrogène est un élément chimique de symbole H et de numéro atomique 1.)

eau (L’eau est un composé chimique ubiquitaire sur la Terre, essentiel pour tous les organismes vivants connus.)

humidité (L'humidité est la présence d'eau ou de vapeur d'eau dans l'air ou dans une substance (linge, pain, produit chimique, etc.).)

Création de cocristaux dans les profondeurs du tableau périodique

nombre (La notion de nombre en linguistique est traitée à l’article « Nombre grammatical ».)

chimie (La chimie est une science de la nature divisée en plusieurs spécialités, à l'instar de la physique et de la biologie avec lesquelles elle partage des espaces d'investigations communs ou proches.)

tout (Le tout compris comme ensemble de ce qui existe est souvent interprété comme le monde ou l'univers.)

atome (Un atome (du grec ατομος, atomos, « que l'on ne peut diviser ») est la plus petite partie d'un corps...)

azote (L'azote est un élément chimique de la famille des pnictogènes, de symbole N et de numéro atomique 7. Dans le langage courant, l'azote...)

oxygène (L’oxygène est un élément chimique de la famille des chalcogènes, de symbole O et de numéro atomique 8.)

fluor (Le fluor est un élément chimique de symbole F et de numéro atomique 9. Il s'agit du premier élément de la famille des halogènes, de masse...)

fondamentale (En musique, le mot fondamentale peut renvoyer à plusieurs sens.)

Université (Une université est un établissement d'enseignement supérieur dont l'objectif est la production du savoir (recherche), sa conservation et sa transmission (études supérieures)....)

chimiste (Un chimiste est un scientifique qui étudie la chimie, c'est-à-dire la science de la matière à l'échelle moléculaire ou atomique...)

pôle Sud (Le pôle Sud est le point le plus au sud de la surface de la Terre, diamétralement opposé au pôle Nord. Il est situé sur le continent Antarctique.)

recherche (La recherche scientifique désigne en premier lieu l’ensemble des actions entreprises en vue de produire et de développer les connaissances scientifiques. Par extension métonymique, la recherche...)

fruit (En botanique, le fruit est l'organe végétal protégeant la graine. Caractéristique des Angiospermes, il succède à la fleur par transformation du pistil. La paroi de l'ovaire forme le péricarpe du fruit et...)

bismuth (Le bismuth est un élément chimique de la famille des pnictogènes, de symbole Bi et de numéro atomique 83.)

Sud (Le sud est un point cardinal, opposé au nord.)

science (La science (latin scientia, « connaissance ») est, d'après le dictionnaire Le Robert, « Ce que l'on sait pour l'avoir appris, ce que l'on tient pour vrai au sens large. L'ensemble de connaissances,...)

Université de Birmingham (L'Université de Birmingham (University of Birmingham ou Birmingham University) est la plus ancienne des trois universités dans la ville anglaise de Birmingham. Elle a...)

L'idée d'un ordinateur imperméable vous semble farfelue ? Elle l'est pourtant beaucoup moins depuis qu'une équipe internationale composée de chercheurs de l'Université McGill, de la Croatie et du Royaume-Uni a démontré pour la première fois qu'il est possible de former des liaisons fortes et stables entre certains des éléments les plus lourds dupériodique. Un article paru récemment dansprésente la première preuveet théorique selon laquelle il est possible d'utiliser de gros atomes lourds présentant un caractère métallique de plus en plus marqué, comme l'ou même l'antimoine, et des liaisons halogènes pour créer de nouveauxappelés cocristaux. Comme l'n'intervient pas dans la liaison des éléments, ces nouveaux matériaux devraient être résistants à l'et à l'Dans le cadre de bonde recherches récentes en, on s'est attaché à créer de nouveaux matériaux en manipulant les interactions entre les molécules afin que ces dernières forment des structures organisées plus complexes. Par exemple, les scientifiques ont très souvent eu recours à des cocristaux formés par des liaisons hydrogène ou halogènes pour créer et fabriquer des produits pharmaceutiques améliorés, des polymères dotés de propriétés supérieures, comme le Kevlar, et, dernièrement, des matériaux utilisés en électronique. Jusqu'àrécemment, de telles interactions devaient invariablement inclure au moins und'un élément "plus léger" se trouvant tout en haut du tableau périodique, comme l'hydrogène, l', l'ou le"Outre les applications pratiques potentielles de cette découverte, il s'agit d'une avancée importante en chimie", affirme Tomislav Frisčić, professeur de chimie de l'McGill et l'un des principaux auteurs de l'article. "C'est la première fois que des chercheurs confirment l'existence de phénomènes de reconnaissance moléculaire ne mettant en jeu que des éléments lourds situés dans les quatrième et cinquième périodes, donc beaucoup plus bas dans le tableau périodique. Notre travail deest très excitant en ce moment. Nous sommes en quelque sorte des explorateurs qui se rapprochent dudu tableau périodique et qui ne savent pas ce qu'ils vont découvrir."Laest led'une collaboration entre des scientifiques du Canada, de la Croatie et du Royaume-Uni qui poursuivent leurs travaux dans ce domaine. Ils veulent maintenant intégrer le, l'élément le plus lourd pouvant être considéré comme stable, dans la conception de ce type de matériaux.Selon le Pr Frisčić, l'équipe de recherche atteindrait alors vraiment les confins du pôle"Halogen-bonded cocrystallization with phosphorus, arsenic and antimony acceptors", rédigé par Katarina Lisac et coll., a été publié dans: https://doi.org/10.1038/s41467-018-07957-6.la Fondation croate pour la, le Conseil de recherches en sciences naturelles et en génie du Canada, la Bourse commémorative E.W.R. Steacie, la Bourse de l'et la Bourse postdoctorale Banting du gouvernement du Canada. Elle a également profité du soutien de Calcul Québec et de Calcul Canada.