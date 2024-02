La Lune rétrécit, et c'est problématique pour les futures missions habitées Artemis

Restez toujours informé: suivez-nous sur Google Actualités (icone ☆)

Les futures missions lunaires, telles qu'Artemis, ne se contentent pas de viser la Lune, elles envisagent d'y établir des bases durables. Mais un élément crucial vient s'ajouter à la liste des défis à relever: les moonquakes, ou tremblements de, et les glissements de terrain lunaires.Les scientifiques, en examinant la région polaire sud de la Lune, proche du site d'prévu pour Artemis 3 en 2026, ont mis en évidence des lignes de faille. Ces dernières ont été associées à un important moonquake survenu il y a environ 50 ans. En 1973, des sismomètres apportés par certaines missions Apollo ont enregistré un puissant moonquake en provenance de cette région. Plus tard, l'de Reconnaissancea survolé le pôle sud et a décelé uncomplexe de lignes de faille.Ces découvertes enrichissent notre compréhension des moonquakes. À bien des égards, ils sont similaires aux tremblements de terre terrestres, provoqués par lede failles. Sur la Lune, ces failles sont le résultat de plis formés à laalors que la Lune se contracte, un peu comme un raisin se ratatinant, suite au refroidissement de sonintérieur au fil des millions d'années.L'un des moonquakes les plus forts jamais enregistrés par l'Expérience Sismique Passive Apollo a eu son épicentre localisé dans cette région polaire. Cependant, son emplacement exact reste incertain. L'utilisation de modèles spéciaux a permis de délimiter une zone probable pour cet épicentre, qui englobe de nombreux sites d'atterrissage envisagés pour Artemis III.La surface lunaire, composée de particules relâchées, est sensibles aux impacts, rendant les moonquakes encore plus propices à déclencher des glissements de terrain que les tremblements de terre. Par exemple, les parois du cratère Shackleton, connu pour sa glace, sont vulnérables aux glissements de terrain.Ainsi, alors que nous nous rapprochons de la réalisation des missions Artemis avec équipage, il est crucial de planifier l'arrivée de femmes et d'hommes en tenant compte de l'instabilité potentielle du sol lunaire. Les recherches actuelles visent à préparer des structures capables de résister à l'activité sismique lunaire et à protéger les astronautes dans les zones à risque.