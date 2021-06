Des microbulles oscillantes pour augmenter la perméabilité des membranes cellulaires



(a-e) Schéma du dispositif expérimental utilisé pour générer et piéger par lévitation acoustique des bulles uniques en mode de surface.

(f) Visualisation de la dynamique de la bulle.

(g) Visualisation du micro-écoulement induit (L'induit est un organe généralement électromagnétique utilisé en électrotechnique chargé de...)

(a) Coalescence de deux bulles dans un champ acoustique.

(b) Micro-écoulement induit par une bulle oscillant en mode de surface (imagerie de particules).

(c) Motif du micro-écoulement (lignes de courant).

Lorsque des microbulles sont excitées par des ultrasons, leurs oscillations peuvent augmenter la perméabilité d'une barrière biologique à proximité. Des chercheurs du LMFA, en collaboration avec le LabTAU ont mis auune chambrepermettant d'étudier de manière fiable et reproductible ce phénomène, avec pour objectif, à terme, la délivrance ciblée de médicaments. Les résultats sont publiés dans lePour qu'unatteigne sa cible à l'intérieur du corps, il doit franchir des barrières biologiques, et notamment des membranes cellulaires. Afin d'améliorer la perméabilité de ces membranes, l'de microbulles associées à des ultrasons a été proposé. En effet, quand des microbulles à proximité d'une membrane sont excitées par des ultrasons, elles subissent des déformations oscillantes qui créent des micro-écoulements à proximité de leur. Ces derniers sont à l'origine de contraintes de cisaillement au niveau de la membrane, responsables de sa perméabilisation temporaire.Cependant, pour obtenir ces micro-écoulements, les oscillations de la bulle doivent s'écarter d'un régime d'purement sphérique, et développer des instabilités de translation ou non sphériques. Toute la difficulté est donc de produire de manière stable et contrôlée ces oscillations non sphériques. Une équipe du Laboratoire deet d'Acoustique ( LMFA , CNRS/Université de Lyon/Ecole Centrale de Lyon/ Insa Lyon), en collaboration avec le Laboratory of Therapeutic Applications of Ultrasound ( LabTAU , Inserm/UniversitéLyon 1/ Centre Léon Bérard) y est parvenu en créant une chambre acoustique àpermettant l'étude de ces oscillations non sphériques.Dans la chambre acoustique conçue par les chercheurs, une bulle créée dans unpar focalisation d'unest piégée à l'écart des parois dans unultrasonore. En produisant la coalescence de deux bulles ainsi formées, dont les oscillations sont initialement sphériques, ils obtiennent une bulle plus grosse, dont les déformations périodiques sont cette fois non sphériques. Le régime de ces oscillations est stable, et leur axe de symétrie est parfaitement contrôlé. Des caméras à haute cadence permettent d'étudier simultanément lades bulles, et celle des micro-écoulements (grâce à des particules fluorescentes introduites dans le liquide).Avec ce dispositif, les chercheurs ont pu faire le lien entre les modes d'oscillation des bulles et les micro-écoulements observés. Sur la base de ce modèle prédictif, l'étude va maintenant se poursuivre en mesurant les contraintes de cisaillement créées dans une paroi à proximité des bulles. Des expérimentations pourront ensuite réalisées avec de vraies cellules biologiques.C. Inserra, G. Regnault, S. Cleve, C. Mauger, P. Blanc-BenonOpt.May 9, 2021.Contacts:- Philippe Blanc-Benon - Directeur deau Laboratoire dedes Fluides et d'Acoustique (LMFA, CNRS/Université de Lyon/Ecole Centrale de Lyon/ Insa Lyon) - philippe.blanc-benon at ec-lyon.frINSIS - insis.communication at cnrs.fr