Nous vivons dans une bulle de 1000 années-lumière de large

Représentation de la bulle locale, avec le Soleil au centre (qui n'est pas à l'échelle). Leah Hustak / STScl

Nous vivons dans une "bulle" d'environ 1000 années-lumière de large, à la surface de laquelle de nouvelles étoiles sont en train de naître.Les astronomes connaissaient la "Bulle locale" -c'est son nom - depuis longtemps,comme ils avaient localisé, dans notre région de la, des endroits où des étoiles étaient end'émerger. Mais c'est la première fois que les deux faits sont reliés entre eux. Dans un article publié le 12 janvier dans la revue, des chercheurs dirigés par l'astrophysicienne Catherine Zucker, décrivent la carte 3D de ces différentes régions de formations d'étoiles qu'ils ont dressée.Cette carte a été rendue possible par lesdueuropéen Gaia. En position depuis 2013 auL2 -là où se rend en ce moment leJames-Webb- le satellite a pour mission, littéralement, de cartographier notre galaxie, la: à terme, il devrait avoir pointé la distance et laded'un bond'étoiles.La Bulle locale en question est composée en majeure partie deà l'intérieur: là où se trouvent notreet les étoiles voisines. En revanche, ce qui suscite l'intérêt de ces astrophysiciens se trouve à lade la bulle: cette "coquille" est un agrégat de nuages deet de poussières, représentant ce qui reste d'étoiles qui ont explosé dans le-on parle d'au moins 15 étoiles mortes. Et dans certaines régions plus denses de ces gaz et de ces poussières, de nouvelles étoiles sont en train de se former.La forme irrégulière de cette bulle pourrait peut-être même révéler les emplacements des étoiles qui ont explosé il y a des millions d'années: d'autant plus que cette bulle continue de grossir, à un rythme estimé à 6par. Quant à notre système solaire, il n'est qu'un visiteur "de passage": il n'est pas né dans cette bulle, mais y est entré il y a peut-être 5 millions d'années et il en sortira un