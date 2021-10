Un nouveau mécanisme pour manipuler la lumière dans les matériaux ultraplats



Figure 2: Les métasurfaces topologiques permettent de projeter deux images holographiques différentes lorsque l'on illumine le composant à l'aide d'un faisceau de lumière polarisée gauche (A) ou droite (B).topologique, un déphasage d'exactement 2 π.

Référence:

Des chercheurs ont mis au point une technique permettant de contrôler la phase d'une onde lumineuse en jouant sur la géométrie de structures nanométriques. Cela ouvre la voie à des composants optiques miniaturisés, capables de manipuler des rayons lumineux avec une précision jamais atteinte.Les métasurfaces sont des composants optiques ultraplats de nouvelle génération composés d'assemblages de milliers voire de millions de nanostructures aux géométries variées. Les fonctions optiques du composant final (la focalisation d'un faisceau lumineux par exemple) sont entièrement contrôlées par les propriétés dede lasur chacune de ces nanostructures. Seuls trois mécanismes sont connus pour manipuler la lumière en méta-optique: la diffusion par les nanostructures résonantes, la phase Pancharatnam-Berry et enfin les nanopiliers àeffectif.Des chercheurs du Centre desur l'hétéro-épitaxie et ses applications ( CRHEA , CNRS) en collaboration avec le département "Electrical engineering and computer sciences" (Berkeley,de Californie) ont mis en oeuvre un nouveau mécanismequi modifie les valeurs de déphasages produites par les nanostructures. Ils utilisent pour cela des concepts de la physique topologique et la présence d'une singularité qu'ils ont mise en évidence dans l'espace des paramètres définissant lafinale des nanostructures (longueur,, indice, etc.).Cette singularité correspond à unedu faisceau lumineux. L'de l'lumineuse étant nulle, sa phase n'est plus définie. En restant dans les parages de la singularité, il est alors possible de parcourir l'espace des paramètres afin de dessiner des antennes dont les caractéristiques donneront à l'onde la phase désirée, entre 0 et 2π (cf. figure 1). Cedu front d'onde permet d'élaborer unenanostructurée réfléchissant un rayon lumineux selon unbien déterminé, mais aussi d'obtenir des effets de diffusions exceptionnelles, comme les comportements sans réflexion, l'parfaite sur certains canaux de transmission ou réflexion, etc. Ces travaux ont fait l'd'une publication dans la revueDe tels composants ont vocation à remplacer une partie des dispositifs optiques classiques, comme les lentilles ou les miroirs servant à contrôler les faisceaux lumineux dans les téléphones portables, les caméras embarquées et autres systèmes portatifs miniaturisés. Plusieurs innovations de rupture, notamment les systèmes nécessitant du contrôle de front d'onde comme les LiDARs ou les dispositifs deet augmentée, devraient bénéficier également de cette nouvelle. À plus long terme, ces composants trouveront des applications en photonique quantique, en polarimétrie, et pour lad'image holographique (cf. figure 2).Plasmonic topological metasurface by encircling an exceptionalQinghua Song, Mutasem Odeh, Jesús Zúñiga-Pérez, Boubacar Kanté, Patrice Genevet,paru le 19 août 2021.DOI: 10.1126/science.abj3179 Texte disponible sur les bases d'archives ouvertes HAL