De nouveaux yeux pour un nez optoélectronique

Pour améliorer les performances du nez optoélectronique, des chercheurs de l'Irig étudient l'influence de la longueur d'onde de LED sur la sensibilité des prismes d'imagerie SPR en phase gazeuse. Ils analysent également l'effet des différentes couches métalliques déposées sur ces prismes en terme de performance. Ils développent un modèle théorique et établissent une nouvelle méthode de caractérisation des performances optiques de ces prismes.La surveillance des composés organiques volatils (COV) est devenue une préoccupation, notamment dans lede la qualité de l', dans les procédés industriels, la sécurité publique, la, etc. Lesélectroniques sont des candidats prometteurs pour une analyse et une surveillance de ces composés omniprésents dont certains sont nocifs à l'et parfois dangereux pour la santé humaine. Lade plasmons de surface (SPR) est une technique optique largement utilisée dans le développement de biocapteurs pour la détection de composés chimiques et biologiques. L'utilisation de l'imagerie SPR engazeuse est novatrice et intéressante en raison de ses capacités de détection multiparamétriques particulièrement adaptée à la détection de COV.Dans le but d'améliorer les performances du nez optoélectronique, des chercheurs de notrese proposent d'étudier les aspects fondamentaux liés à l'optique tels que lad', la température et l'épaisseur des dépôts métalliques sur le prisme SPR. Pour ce faire, ils ont étudié l'influence de la longueur d'onde de la source lumineuse (généralement une LED) sur la sensibilité du système [1]. Une étude théorique complète a été corroborée par une étudeconnexe. Dans la gamme de longueurs d'onde étudiée (530 nm à 740 nm), ils ont ainsi mis en évidence une augmentation de la sensibilité à mesure que la longueur d'onde augmente, avec une bonne cohérence entre les résultats théoriques et expérimentaux. Avec la longueur d'onde optimale des LED, les limites de détection de leur nez optoélectronique sont de l'ordre du ppb (partie par milliard) pour des COV tels que le 1-butanol, limites qui sont similaires à celles du nez humain.Pour aller plus loin dans la caractérisation optique, les chercheurs ont analysé l'effet des différentes couches métalliques déposées sur les prismes SPR en termes de performances optiques [2]. Ils ont développé un modèle théorique prenant en compte chaque épaisseur des couches métalliques mesurées lors du dépôt (réalisé à la Plateforme Technologique Avancée du CEA) ainsi que la rugosité de surface telle qu'analysée par microscopie à force atomique (réalisé à la Plate-Forme de Nano-Caractérisation du CEA). Afin de comparer la théorie aux expériences, ils ont établi une nouvelle méthode de caractérisation des performances optiques des prismes d'imagerie SPR en phase gazeuse. Cette méthode permet d'obtenir une mesure générique de la sensibilité, indépendante de la nature desporteurs. Les sensibilités expérimentales ainsi obtenues se comparent quantitativement aux résultats théoriques sansajustable sur unede température allant de 5 °C à 45 °C.Ces résultats sont importants pour l'utilisation des nez optoélectroniques en condition réelle et notamment sur le terrain afin d'envisager des mesures correctives lors des variations saisonnières ou régionales de températures.[1] Weerakkody JS, Brenet S, Livache T, Herrier C, Hou Y and Buhot A. Optical index prism sensitivity of Surface Plasmon Resonance Imaging in gas phase: Experiment versus theory. The Journal of Physical Chemistry, 2020[2] Brenet S, Weerakoddy JS, ABuhot A, Gallat FX, Mathey R, Leroy L, Livache T, Herrier C and Hou Y. Improvement of sensitivity of surface plasmon resonance imaging for the gas-phase detection of volatile organic compounds. Talanta, 2020