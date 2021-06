Une nouvelle méthode pour évaluer le bruit sous-marin



© Pascal Jean LOPEZ / BOREA / CNRS Photothèque

A gauche, les portions du câble qui ont perçu le bruit émis par le cargo sont indiquées en jaune.

A droite, représentation du signal acoustique enregistré lors du passage du cargo (6 km des côtes, 85 m de profondeur).

En savoir plus:

Conséquence du développement de l'industrie et du commerce mondial, le bruit sous-marin a augmenté ces dernières années de façon spectaculaire, impactant fortement l'de la faune marine, des mammifères jusqu'au zooplancton. Pour quantifier legénéré par ce trafic maritime, une surveillance continue doit être effectuée.La détectiondistribuée (DAS) est une approche instrumentale récente qui permet de convertir des câbles àen réseaux denses deacoustiques. Placé à l'extrémité terrestre du câble, un interrogateur DAS mesure les infimes variations dede lacausées par les vibrations acoustiques. Cetteest intéressante dans les environnements marins où l'est difficile à mettre en oeuvre, en ce qu'elle donne la possibilité de mesurer les bruits acoustiques des fonds marins sur plusieurs dizaines deen exploitant des câbles de télécommunication déjà existants.Pour évaluer le potentiel de cette méthode de surveillance du bruit, des chercheurs et ingénieurs ont suivi le bruit émis par un cargo navigant au-dessus d'un câble de 41,5 km de long au large de Toulon. Le cargo a été enregistré une première fois à 6 km au large (85 m de profondeur), et unefois à 20 km des côtes (2000 m de profondeur). L'analyse duacoustique reçu a permis d'estimer précisément laet ladu. Ce résultat confirme le potentiel de la détection acoustique distribuée pour la mesure à distance du bruit sous-marin, même à plusieurs centaines de mètres de profondeur. La présence de millions de kilomètres de câbles à fibreau fond desoffre la perspective d'étendre rapidement ce type d'analyse à l'échelle globale.Pre-liminary assessment of ship detection and trajectory evaluation using distributed acoustic sensing on an optical fibercable - The Journal of the Acoustical Society of America (2021)D. Rivet, B. de Cacqueray, A. Sladen, A. Roques et G. Calbris.Contacts:- Diane Rivet - Géoazur - diane.rivet at geoazur.unice.fr- Benoit de Cacqueray -Defense Mission System - benoit.decacqueray at fr.thalesgroup.com