Dirigé par University College London et reposant sur l'expertise d'une équipe internationale de chercheurs, ce travail inédit, publié dans le journal The Astrophysical Journal Supplement Series, a combiné la plus importante quantité deatmosphériques à ce. Dans ces travaux, les chercheurs ont analysé en détail les atmosphères de 25 exoplanètes afin de comprendre leurs processus chimiques et leurs formations. La majorité des données provient d'observations faites par les télescopes spatiauxet Spitzer de la NASA/ESA. L'auteur principal, Quentin Changeat, explique que Hubble a permis la caractérisation approfondie de 25 exoplanètes et lad'informations que nous avons apprises sur leuret leur formation, grâce à unede campagnes d'intenses, est incroyable.Les scientifiques ont regroupé un jeu de données capturées au cours de ces 10 dernières années et cumulant plus de 600d'observations par Hubble. Leurs données contenaient des éclipses pour les 25 exoplanètes de type "et des transitspour 17 d'entre elles. En concentrant leurs analyses sur un large éventail d'exoplanètes, plutôt que sur chaquede manière individuelle, l'équipe a tenté de comprendre, de manière globale, les processus chimiques régissant les atmosphères de ces planètes et la manière dont elles se forment. Le co-directeur de l'étude, Billy Edwardsdéclare que l'article marque un tournant dans lasur l'des exoplanètes en passant désormais de la caractérisation individuelle d'atmosphères d'exoplanètes à une vision plus globale: la caractérisation des populations atmosphériques.Olivia Venot (co-auteure) explique entre autres que certaines planètes (nommées "Jupiter extra-chauds" >2000°C) atteignent parfois des températures plus hautes que la plupart des étoiles et leurs profils deaugmentent avec l', un phénomène appelé inversion. L'équipe a notamment constaté que la présence d'oxydes et d'hydrures métalliques dans les atmosphères de ces exoplanètes est clairement corrélée avec ces inversions thermiques. Le processus est similaire à l'inversion thermique créé par la couche d'sur. Les atmosphères des planètes aux températures plus modestes (1000-2000°C), au contraire, ne présentent pas ces inversions thermiques. En somme, trois classes d'exoplanètes ainsi que leur processus physico-chimiques ont pu être identifiées. Cinq conclusions sont avancées par l'étude, apportant pour la première fois des tentatives de réponses à des questions qui n'étaient jusqu'à maintenant pas résolues. Par ailleurs, une meilleure compréhension des populations d'exoplanètes peut nous aider à percer des mystères de notre propretelles que l'origine de l'sur Terre. Five Key Exoplanet Questions Answered via the Analysis of 25 Hot-Jupiter Atmospheres in Eclipse , 2022.Q. Changeat, B. Edwards, A. F. Al-Refaie, A. Tsiaras, J. W. Skinner, J. Y. K. Cho, K. H. Yip, L. Anisman, M. Ikoma, M. F. Bieger- Olivia Venot - Laboratoire inter-universitaire des systèmes atmosphèriques (LISA/CNRS) - olivia.venot at lisa.ipsl.fr- Quentin Changeat - University College London (UK) - quentin.changeat.18 at ucl.ac.uk