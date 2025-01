Plus de 10000 supernovæ en 7 ans 💥

Vue d'artiste d'une supernova - M. Weiss



La supernova SN 1994D (le point blanc brillant en bas à gauche de l'image), dans la partie externe du disque de la galaxie spirale NGC 4526.

Il y a sept ans, une collaboration internationale d'astronomes installait une cam√©ra de pointe sur un t√©lescope robotis√© √† l'observatoire de Palomar, pr√®s de San Diego. Aujourd'hui, cette collaboration baptis√©e "annonce avoir r√©alis√© plus de 10 000 d√©tections de supernov√¶ cosmiques, soit, de loin, le plus grandjamais effectu√©. Objectif, mesurer avec une pr√©cision toujours plus fine, l'histoire de l'expansion de l'Univers.", explique Christoffer Fremling, astronome √† l'Institut dede Californie (Caltech), qui dirige le programme BTS (Bright Transient Survey) de ZTF, consacr√© √† la recherche de supernov√¶.Le Bright Transient Survey est actuellement la source principale de d√©couverte de ces √©clairs cosmiques - appel√©s "√©v√©nements transitoires" dans le monde. ZTF partage un flux de d√©tections d'√©v√©nements transitoires avec l'ensemble de la communaut√© astronomique en vue d'une √©tude plus approfondie par le biais d'une analyse spectrale. Cette analyse permet de r√©v√©ler la distance, le type et d'autres propri√©t√©s physiques d'un √©v√©nement transitoire.La plupart des √©v√©nements de l'√©chantillon de BTS sont class√©s dans l'un des deux types les plus courants: supernova de type Ia, lorsqu'une naine blanche vole de la mati√®re √† une √©toile voisine jusqu'√† l'explosion, ou supernova de type II, lorsqu'une √©toile massive meurt et s'effondre sous l'effet de sa gravit√©. Gr√Ęce √† ces donn√©es, les astronomes sont d√©sormais mieux √©quip√©s pour investiguer le fonctionnement de l'√©nergie noire et comprendre les processus √† l'oeuvre dans la mort des √©toiles." remarque Micka√ęl Rigault, responsable du groupe ZTF en France et du programme "" de la collaboration.Environ 70 % des supernov√¶ de l'√©tude BTS ont √©t√© d√©tect√©es et class√©es par l'√©quipe ZTF gr√Ęce au travail compl√©mentaire de deux t√©lescopes de l'observatoire Palomar, pr√®s de San Diego. Le premier est le t√©lescope Samuel Oschin, de 1,2 m de diam√®tre. Il scrute l'ensemble du ciel visible toutes les deux nuits √† l'aide d'une cam√©ra grand champ de 60 millions de pixels mont√©e sur son foyer. Pour d√©tecter de nouveaux √©v√©nements astronomiques, les astronomes soustraient les images de la m√™me portion du ciel des balayages suivants.Dans la phase suivante du processus de d√©couverte, les membres de l'√©quipe ZTF √©tudient les images soustraites et d√©clenchent des observations suppl√©mentaires pour les candidats les plus prometteurs avec le t√©lescope voisin de 1,5 m qui abrite le spectrographe de ZTF appel√© SEDm. "", explique Yu-Jing Qin, post-doctorant √† Caltech.Pour ce faire, le groupe de l'IP2I (CNRS/Universit√© Claude Bernard) dirig√© par Micka√ęl Rigault a mis en place le premier pipeline enti√®rement automatique de r√©duction de donn√©es spectroscopiques issues de la SEDm "", pr√©cise Micka√ęl Rigault.Depuis 2012, les astronomes suivent les d√©couvertes d'√©v√©nements transitoires sur une plateforme publique appel√©e "(TNS). La communaut√© mondiale utilise cette plateforme pour annoncer les d√©tections et les classifications d'√©v√©nements transitoires.En partageant leurs d√©couvertes, les astronomes cr√©ent un observatoire mondial virtuel o√Ļ les √©v√©nements transitoires non classifi√©s peuvent √™tre class√©s par d'autres √©quipes d'astronomes disposant d'installations spectroscopiques. Gr√Ęce √† cet effort commun, le TNS contient aujourd'hui environ 16 000 enregistrements de supernov√¶ class√©es et d'autres √©v√©nements transitoires. "", fait remarquer Micka√ęl Rigault.Il y a deux ans, Christopher Fremling s'est associ√© √† des experts en apprentissage automatique √† Caltech pour entra√ģner des ordinateurs √† lire les donn√©es spectroscopiques du SEDm, √† classer les supernov√¶ et √† transmettre automatiquement les r√©sultats auquelques minutes apr√®s les observations. En 2023, leNabeel Rehemtulla de laa √©tendu l'utilisation de l'automatique √† l'ensemble du cycle d'. Il a d√©velopp√© le syst√®me BTSbot, qui est actuellement utilis√© dans ZTF pour d√©couvrir, classer et signaler les supernov√¶ sans intervention humaine.", ajoute Nabeel Rehemtulla.L'observatoire Vera Rubin est en cours de construction dans les montagnes chiliennes et, une fois achev√©, il sera beaucoup plus sensible que ZTF, ce qui permettra de d√©couvrir des millions de supernov√¶. "", explique Daniel Perley, astronome √† l'de Liverpool, au Royaume-Uni, qui a mis au point les proc√©dures de recherche et de d√©couverte pour BTS et qui g√®re lapublique de l'√©tude. "", ajoute Micka√ęl Rigault.Gr√Ęce √† un financement suppl√©mentaire de 1,6 million de dollars de la Fondation nationale pour la science des Etats-Unis (NSF), ZTF continuera √† scruter le ciel nocturne au cours des deux prochaines ann√©es.", d√©clare Mansi Kasliwal, professeur d'√† Caltech, qui dirigera ZTF au cours des deux prochaines ann√©es.", termine Mansi Kasliwal.